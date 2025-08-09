Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Ciclismo  / Vuelta a Colombia sí pasará por Bogotá: ya hay permiso para cierre de vías durante la jornada

Vuelta a Colombia sí pasará por Bogotá: ya hay permiso para cierre de vías durante la jornada

Desde la Alcaldía aseguraron que el organizador presentó los documentos requeridos para llevar a cabo la competencia, programada para este domingo 10 de agosto.

La Vuelta a Colombia.jpg
La Vuelta a Colombia //
Foto: Federación Colombiana de Ciclismo
Por: Juan Esteban Castañeda
|
Actualizado: agosto 09, 2025 10:45 a. m.

La etapa 10 de la Vuelta a Colombia sí pasará por Bogotá. Desde la Alcaldía confirmaron que el organizador del evento presentó la documentación requerida para realizar la competencia en la capital del país, por lo que algunas vías del norte de la ciudad estarán cerradas durante este domingo 10 de agosto.

“Ayer, nuestros equipos de la Secretaría de Movilidad realizaron mesa de trabajo con el organizador y, finalmente, pudo subsanar las reiterativas falencias que venía presentando. Un llamado a los organizadores de eventos a radicar documentación a tiempo y acatar las observaciones de los equipos de las distintas entidades de la Alcaldía. No es un capricho, es responsabilidad”, dijo el secretario general, Miguel Silva Moyano.

Este pronunciamiento se da después de una alerta emitida por el Distrito ante la inminente programación de la etapa 10 para la Vuelta a Colombia, que pasaba por Bogotá. La Alcaldía había asegurado que, hasta el jueves 7 de agosto, no había autorización alguna para llevar a cabo la competencia por la falta de protocolos entregados por parte del organizador.

“La Secretaría Distrital de Movilidad informa que, a la fecha, la etapa 10 de la Vuelta a Colombia, programada para el 10 de agosto, aún no cuenta con concepto favorable, debido a que la documentación presentada por el organizador no cumple con los requerimientos, entre otras cosas porque no hay articulación de medidas de mitigación con otros eventos a desarrollarse en el sector el mismo día”, decía el Distrito en su pronunciamiento.

Así las cosas, la competencia se llevará a cabo con total normalidad, tal y como estaba previsto: un recorrido entre Sopó y Bogotá, pasando por los municipios de Tocancipá, Gachancipá, Sisga, Chocontá, Sesquilé, Guatavita y La Calera. En total serán 137 kilómetros entre la línea de salida y la meta. Para esta última jornada se conocerá al campeón de la edición del 2025.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Vuelta a Colombia

Ciclismo

Alcaldía Mayor de Bogotá