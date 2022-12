Estudiantes de universidades públicas entran a paro indefinido desde este jueves

La Unión Nacional de Estudiantes, el movimiento más grande que agrupa a los alumnos de las universidades públicas, anunció este jueves un paro nacional indefinido luego del anuncio del Gobierno de una reasignación de 500.000 millones de pesos en las comisiones del Congreso.

Los estudiantes argumentan que el Gobierno no cumplió con las exigencias y afirman que no se levantará el paro hasta que no se sienten a dialogar.

Las universidades públicas que entran en paro indefinido son las siguientes:

Universidad de Córdoba

Universidad de Caldas

Universidad del Quindío

Universidad Nacional sedes Medellín y Bogotá

Universidad de Nariño

Universidad del Cauca

Universidad de la Amazonía

UPTC

Universidad Distrital

Tecnológica de Antioquia

Universidad Industrial de Santander

Universidad del Atlántico

Estas universidades ya están en paro y se espera que otras se unan en los próximos días de forma coordinada. Los estudiantes aseguran que, en total, 45 Instituciones de educación superior, incluyendo tecnólogos y tecnológicos, están de acuerdo con entrar a paro indefinido y lo van a anunciar en los próximos días.

De hecho, el presidente de la Asociación de Profesores Universitarios, Pedro Hernández, aseguró que Fecode y la Central Unitaria de Trabajadores ya confirmaron su apoyo para la movilización del 17 de octubre.

Este es el movimiento estudiantil más grande del país y le exige al Gobierno un aumento del 100% para el presupuesto de Colciencias, un incremento de 4,5 billones de pesos para las universidades públicas, la reliquidación total de las deudas del Icetex, una condonación de las becas de ser Pilo Paga, incluyendo a los estudiantes que tuvieron que salir del programa por diferentes motivos y hoy deben miles de millones de pesos al Gobierno, un plan para el pago del déficit del Gobierno con las públicas en máximo 10 años y un congelamiento de las matrículas en las universidades privadas.

Hasta ahora el Gobierno no se ha pronunciado al respecto.