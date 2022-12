Estudiantes del sector rural, los más afectados por la pandemia en Bucaramanga

La falta de conectividad, de un computador, un celular y hasta la difícil situación por la que pasan muchos padres que no tienen cómo pagar unas horas de internet, son algunas de las causas por la que estudiantes en Bucaramanga desde que inicio la cuarentena no han regresado a clases virtuales.

Karen Farfán cursa 11 grado en la Institución Educativa Rural Bosconia, cuenta que desde marzo no recibe las clases por falta de un computador y porque en la vereda Capilla Baja donde vive, no hay internet.

“Me ha tocado muy difícil ya que aquí la señal es muy complicada y me toca subirme a la parte alta de una montaña para poder coger señal lo cual era muy difícil y me caía, para entrar a las clases pues casi nunca podía”, manifestó.

Pero no es la única que no ha regresado a clases, tampoco lo han hecho sus 25 compañeros.

“No solo soy yo, mis compañeros tampoco pueden conectarse, además que no cuentan con computadores. Nosotros si quisiéramos que el alcalde le ponga atención a esto”, dijo Karen.

Para no quedarse atrasada en las clases los docentes les envían las guías, pero para entregarlas en el colegio tiene que caminar por más de una hora.

Helena Pimiento, madre de Karen, hizo un llamado al alcalde, Juan Carlos Cárdenas, pide soluciones al problema que tienen los estudiantes porque en lo que resta del año tendrán que terminar en clases virtuales.

La problemática para muchos estudiantes no solo es en la zona rural, en las instituciones oficiales de la zona urbana de Bucaramanga también hay cientos de estudiantes que no han regresado a clases.

Julieta León es docente del colegio Inem de Bucaramanga, tiene una carga académica en nueve cursos de diferentes niveles cada uno con 40 estudiantes, pero por clase están conectándose un promedio de 30.

“Una de las razones de los estudiantes que no se conectan y que a veces aparecen es que no cuentan con equipos sino solamente un celular, recargado con tarjeta, pero la condición de muchos padres de familia no les permite estar recargando para que los hijos puedan recibir las clases y por eso dejan de conectarse”, explicó la docente.

“Los padres de familia dicen que a veces van a donde una vecina que les hace el favor de prestar el computador, pero no es todas las veces, entonces pues sencillamente los estudiantes no vuelven a clase”,

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Bucaramanga, se identificaron 1.963 estudiantes de instituciones públicas que no regresaron a clases virtuales, de estos 600 ya han sido identificados.

“Creamos un escuadrón de búsqueda de estudiantes que no están asistiendo a las clases, con apoyo de rectores y docentes para poder llegar a esos estudiantes”, manifestó la secretaria de Educación de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda.

Los colegios además están entregando guías a los estudiantes para evitar que dejen sus estudios.

