Existe una estrategia sucia de Farc en contra de Buenaventura: Iglesia Católica

Monseñor Héctor Epalza, obispo de Buenaventura, aseguró que las Farc no es coherente cuando habla de paz en La Habana y simultáneamente ataca a la población civil dejándola sin energía.



Dijo que esta acción hace parte de una guerra sucia de la guerrilla de las Farc. (Lea también: Sería fatal llegar a acuerdos superficiales: Iglesia sobre poner plazo a la paz )



“No es posible que la guerrilla hable de paz y al tiempo afecte a la población más pobre del país (…) Es la sucia estrategia de ellos, porque se sienten cuando les asesinan su gente pero no tienen en cuenta todo el mal que han hecho, ellos cuando sufren en carne propia se manifiestan pero todo lo que el pueblo colombiano ha sufrido”, dijo monseñor. (Lea también: Iglesia católica calificó de “incoherente” a las Farc por ataque en Cauca )



Epalsa también hizo un llamado al Gobierno Nacional para que agilice la construcción de una segunda línea de energía en el puerto de Buenaventura.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Conozca cuál es la situación en Buenaventura cuando ya se cumplen más de 20 horas sin luz en el puerto del Pacífico.



-La Alcaldía de Ituango, Antioquia, manifestó preocupación por nuevas acciones de las Farc en ese municipio del norte del departamento, tras el ataque a la estación de Policía.



-Las autoridades encontraron y desmantelaron una bodega con más de 4 mil millones de pesos en contrabando que funcionaba en un edificio de cuatro pisos en el centro de Bogotá.



-Escuche cómo avanza en Bogotá la integración del nuevo sistema de transporte que incluye a los buses de servicio público tradicional.



-Las autoridades en Santander aumentaron los controles ante el aumento de presencia de la banda criminal denominada ‘Clan Úsuga’ en la región. La denuncia la hizo el gobernador Richard Aguilar.



-El alcalde del municipio de Cubará, Boyacá, está alertando sobre una posible avalancha que afectaría a por lo menos cinco veredas de su población.



-Graves inundaciones se registran en el municipio de Toledo, Norte de Santander, por las fuertes lluvias, varias quebradas se han desbordado y mantienen incomunicado a este municipio con Arauca.



-La gobernadora del Quindío atribuye a la mala administración de las obras en el Túnel de la Línea, las nuevas sanciones por malos manejos ambientales que superan los 3.900 millones de pesos.



-A partir de este lunes el hospital departamental de Villavicencio no cuenta con especialistas.



-La asamblea departamental del Atlántico anunció un debate sobre los cuestionamientos al manejo de los cuerpos de agua, por parte de las autoridades ambientales regionales.



-El nuevo presidente de la controvertida aerolínea Malaysia Airlines afirmó que la compañía está "técnicamente quebrada" y tendrá que prescindir de aproximadamente 6.000 trabajadores.



-El papa Francisco recibirá este fin de semana en el Vaticano a los presidentes de Argentina, Chile y Venezuela. Se espera que el mandatario Nicolás Maduro invite nuevamente al Santo Padre para que visite Venezuela en su gira por América Latina el próximo año.



-Según el Gobierno de Estados Unidos habrían en este momento cuatro estadounidenses retenidos en Yemen a manos de grupos rebeldes.



-Las autoridades siguen tras la pista de los responsables del tiroteo en un bar de Bogotá que dejó dos muertos y ocho heridos.



-El municipio de Chía, en Cundinamarca, tendrá cortes de agua intermitentes desde las 10:00 de la mañana.