Exministro Guillermo Rivera defiende el alcance del decreto de la “línea negra”

El exministro del Interior, Guillermo Rivera, se refirió al debate sobre la "línea negra" en la Sierra Nevada de Santa Marta, tras la reactivación del tema por parte del gobierno de Gustavo Petro. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el exfuncionario explicó el alcance del Decreto 1500 de 2018 y sostuvo que su implementación no afectó el desarrollo económico de la región Caribe.

Rivera recordó que la norma tenía como objetivo reconocer sitios sagrados de las comunidades indígenas y no modificar las reglas existentes sobre consulta previa. “El decreto no cambiaba el régimen de consulta previa que ya estaba vigente”, afirmó, al tiempo que cuestionó las críticas de algunos sectores. Según dijo, “se vendió la idea (…) de que iba a ser un freno al desarrollo económico del Caribe colombiano”, lo cual calificó como una exageración.

El exministro también señaló que, durante su vigencia, la norma no paralizó actividades productivas: “no se frenó el desarrollo económico de la costa Caribe ni de las zonas aledañas a la Sierra Nevada de Santa Marta”.



Diferencias con la nueva resolución ambiental

Sobre la reciente resolución del gobierno Petro que declara una zona de reserva natural en la Sierra Nevada, Rivera subrayó que se trata de medidas con enfoques distintos. Mientras el decreto de la línea negra reconocía sitios sagrados, la nueva disposición apunta a restricciones ambientales temporales.

“Son decretos de un alcance distinto”, explicó, al detallar que esta resolución busca frenar la renovación de licencias ambientales mientras se revisan a fondo. Además, enfatizó que la salida jurídica para restablecer el decreto original pasa por cumplir con los requisitos señalados por el Consejo de Estado, particularmente en materia de consultas previas.



Postura frente a la Asamblea Constituyente

En el plano político, Rivera abordó el debate sobre la Asamblea Nacional Constituyente, impulsado por algunos sectores. El exministro fue enfático en su rechazo a esta propuesta: “No estoy de acuerdo con la convocatoria a una asamblea nacional constituyente”.

Aseguró que este mecanismo implicaría más riesgos que beneficios para la Constitución de 1991 y defendió la necesidad de un consenso amplio: “una Asamblea Nacional Constituyente trae más riesgos que beneficios”.

En ese sentido, reiteró su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda, destacando su compromiso con un acuerdo nacional. “Confío en la palabra del senador Iván Cepeda”, señaló, al insistir en que cualquier reforma debe construirse mediante diálogo entre sectores políticos, sociales y empresariales.

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Finalmente, Rivera diferenció el estilo político de Cepeda frente al del presidente Petro, señalando que el primero es “más dado a los acuerdos, al diálogo”, lo que, a su juicio, resulta clave en el actual contexto político del país.

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