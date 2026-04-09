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Blu Radio  / Nación  / Exministro Guillermo Rivera defiende el alcance del decreto de la “línea negra”

Exministro Guillermo Rivera defiende el alcance del decreto de la “línea negra”

El exministro Guillermo Rivera habló sobre la reactivación del debate de la "línea negra" en la Sierra Nevada, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro.

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