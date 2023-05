Exniñera de Laura Sarabia contó lo que vivió tras ser señalada de robar a la funcionaria

A inicios de este año se conoció que Laura Sarabia , jefe de gabinete de Gustavo Petro, fue víctima de un robo en su vivienda. Exactamente de una alta suma de dinero que estaba guardada de un maletín en su casa.

También se conoció, a través de la Revista Semana, que el esquema de seguridad que acompañó a la funcionaria fue sometido a la prueba del polígrafo e igualmente a la niñera que cuidaba a su hijo, quien parecía ser la principal sospechosa del robo.

Precisamente, este sábado, en entrevista con la revista, la ahora exniñera de Laura Sarabia, contó lo que tuvo que vivir luego de ser señalada de ser la autora de ese hurto.

Su nombre es Marelbys Meza, de 51 años, y trabajaba cuidando al hijo de la funcionaria y limpiando su casa hasta que se presentó el robo el pasado 30 de enero y fue señalada de ser la principal sospechosa.

Según le dijo Meza a Semana, ese día la ingresaron a un sótano ubicado frente de la Casa de Nariño para someterla a un polígrafo.

“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (...). Me hicieron el polígrafo y me dijeron: <<Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted>>”, contó en ese medio.

El maletín con una suma de 30 millones de pesos según la denuncia de Sarabia, se lo había entregado una policía y la jefe de gabinete junto a su esposo Andrés Parra, decidieron guardar en su residencia.

La exniñera contó a la revista que si bien la denuncia formal habla de 30 millones de pesos, podría ser más dinero.

“El policía me saca al pasillo y me dice: <<Es que aquí no estamos hablando de 100 pesos, estamos hablando de 150 millones de pesos que usted se robó. Diga dónde los tiene>>”, relató.

Días después, la pareja de esposos decidió poner fin a los servicios que prestaba la mujer en su hogar, a través de un mensaje de WhatsApp que le envió Laura Sarabia y que publicó Semana:

“Mary, quería saber cómo estabas y decirte lo siguiente: la verdad, hemos hablado bastante con Andrés sobre tu situación. Estamos preocupados porque al parecer la investigación va para largo y si tú no tienes nada que ver con lo que pasó, pues lo más injusto sería afectarte y pedirte que nos esperes. Al final, concluimos con Andrés que lo mejor es liquidarte y pagarte lo que te debíamos para que también puedas buscar trabajo. Lo sentimos mucho, Mary, porque sabes que te tenemos aprecio, pero, por favor, entiéndenos que sin saber qué fue lo que pasó no podríamos estar tranquilos. Y, como te decía, tampoco queremos ser injustos contigo”.

La exniñera aseguró que no se siente tranquila luego de vivir esta situación, denunció que está siendo perseguida y que le teme al poder que tiene la jefe de gabinete.

¿Qué respondió Laura Sarabia?

A través de Twitter, la funcionaria reaccionó a este testimonio de su exniñera. Aseguró que todo lo que se hizo fue bajo los protocolos en el marco de la ley.

"Mi familia y yo fuimos victimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La jefatura de protección presidencial y la Sijin actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley", escribió quien es hoy la mano derecha del presidente Petro.

