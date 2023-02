El tema protocolario "no existe" para Petro: revela la jefe de Gabinete sobre retrasos en la agenda

No es un secreto que el presidente Gustavo PetroGustavo Petro Gustavo Petro ha tenido, en múltiples ocasiones, retrasos en sus agendas que lo han llevado, incluso, a cancelar eventos o a delegarlos en otros funcionarios del Gobierno cuando él no ha podido asistir.

Al respecto, la jefe de gabinete y la persona más cercana al presidente en el Gobierno, Laura Sarabia, aseguró que la prioridad del mandatario es que la comunidad se sienta escuchada y que por eso para él no existe el protocolo de que un evento o reunión dure un tiempo determinado, razón de sus cambios de agenda.

“Para el presidente el tema protocolario, es decir 'solo tengo dos horas para escuchar una comunidad', no existe. Él prefiere que en verdad la gente se sienta escuchada, sea desde la comunidad en Cauca hasta el empresario que viene acá (a Palacio de Nariño) solo por media hora o 15 minutos y terminan hablando dos horas con el presidente”, aseguró Sarabia.

Y agregó que: “eso le pasa en todos los temas, él no es de temas protocolarios, no es tan del evento protocolarios de ir a dar un discurso y ya cumplí, él va más allá de eso y ese es el tema de su agenda”.

Explicó además que hay casos en los que se cancela agenda por temas urgentes que requieren del desplazamiento del presidente, por ejemplo, cuando decidieron volver de Chile por el derrumbe en Rosas, Cauca, o cuando tuvieron que cancelar ceremonias militares ante la emboscada de las disidencias, también en Cauca, en el mes de diciembre.

Sobre los largos discursos del presidente Petro, el más reciente en el balcón de Palacio de Nariño el pasado 15 de febrero, la jefe de gabinete aseguró que en estos seis meses el mandatario solo ha escrito y preparado dos discursos: el que hizo ante la Asamblea de la ONU y el del día de la posesión.

