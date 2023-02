¿Qué tan posible es que juntas de acción comunal instalen redes de fibra óptica, como propone Petro?

El presidente Gustavo Petro planteó el jueves la posibilidad de que las juntas de acción comunal podrían encargarse de llevar, a través de fibra óptica, wifi a zonas remotas del país.

“Sí mi celular no está conectado al operador o al wifi me sirve para tres cosas, este cacharro opera sí hay un sistema de conexión que es una red, hay diferentes tecnologías, pero la más fácil es la fibra óptica y hay un aparatico que irradia la señal y con la clave cogemos wifi. Esas redes, ¿quién las pone? Estamos acostumbrados que es Claro o Movistar, ¿por qué no la puede poner la acción comunal?, la juventud puede implementar e impulsar esa necesidad de conectividad”, dijo el mandatario.

Al respecto, la ingeniera Ana María Cárdenas explicó en Blu Radio que, hoy como hoy, los municipios pequeños tienen mucho más acceso a la fibra óptica, a través de pequeños ISP (proveedor de servicios de internet).

“Pero no es una cosa tan simple de decir: voy y pongo un cable. No, se necesitan unos técnicos, unos equipos, para garantizar los servicios de comunicaciones”, dijo.

En ese sentido, la ingeniera agregó que las juntas de acción comunal pueden ser propietarias de la fibra, pero tienen que contratar quién lleva la señal desde grandes nodos.

“Eso se necesita y es una capacidad que hay que contratar. En Antioquia y otras partes del país hay una gran cantidad de pequeños ISP que están prestando ese servicio de internet porque las grandes empresas aún no hacen esa actualización tecnológica, de cobre a fibra”, explicó.

A la pregunta de dónde toman el internet esos ISP, la ingeniera explicó que existe una gran cadena de compañías, como Internexa, que han instalado redes en todo el país.

“Los grandes operadores tienen sus propias redes y hacen ese movimiento de tráfico a nivel nacional”, puntualizó tras afirmar que para llevar fibra óptica a las veredas habría que analizar, en términos de rentabilidad, qué tan viable es.

