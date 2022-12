Exnovio de Sofía Vergara revela razón de 'peso' para salvar embriones congelados

El diario The New York Times publicó una columna de Nick Loeb, exnovio de Sofía Vergara, en donde relata las razones que lo llevan a reclamar y salvar los embriones que congeló con la actriz barranquillera.

“Cuando creamos embriones con un propósito de vida, ¿no deberíamos definirlos como vida en vez de como propiedad? ¿Acaso el deseo de una personas de evitar la maternidad biológica (libre de obligaciones legales) pesa más que las creencias religiosas del otro en la santidad de la vida y su deseo de ser padre?”, cuestionó Loeb. ( Vea también: La sensual portada de Sofía Vergara en Vanity Fair que se roba las miradas ).

El empresario estadounidense explicó que, en 2013, al acordar el congelamiento de los embriones y el uso de una madre sustituta, él y Vergara firmaron un formato especificando que el proceso se llevaría a cabo solo con el consentimiento de ambas partes, pero que no se aclaró qué pasaría si se separaban. Según Loeb, las leyes de California obligan a que sí se determine de antemano qué pasaría en caso de separación, y por eso hoy pide que se anule el contrato.

En su columna, Loeb da detalles de su vida personal. Cuenta que lo educó una nana irlandesa católica que lo llevaba a misa, religión que lo influyó para siempre. Que, a sus 20 años, tuvo una novia que abortó “y la decisión se salió por completo de mis manos. Desde entonces, sueño con ese niño”. Luego estuvo casado por cuatro años y con su esposa intentó tener un hijo, pero tuvieron que recurrir a especialistas. “Ella me abandonó cuando estaba en mi campaña al Senado de Florida. Mis sueños de tener una familia se derrumbaron”. ( Lea también: A Nick Loeb no le gustaba la manera “corriente” de vestir de Sofía Vergara ).

Loeb relató en The New York Times que conoció a Sofía Vergara poco después de su divorcio y que unos seis meses después de haber iniciado su relación, él tuvo un accidente automovilístico que le dejó la pelvis fracturada en cinco partes. Durante seis meses no pudo caminar. “Vi cómo la vida podía cambiar en un parpadeo”. Así, en 2012, cuando se comprometieron en matrimonio, “empecé a presionar para que tuviéramos hijos”.

En el primer intento, cuenta Loeb, crearon dos embriones femeninos que no llegaron a término. Un año más tarde fue el segundo intento, de nuevo se crearon dos embriones femeninos pero, al empezar a discutir sobre las candidatas para madre sustituta, “entendí que la paternidad era más urgente para mí que para ella. Habíamos estado juntos cuatro años. Yo ya iba a cumplir 40 y le di un ultimátum. Ella se negó y nos separamos”. ( Joe Manganiello, el actor que le robó el corazón a Sofía Vergara ).

Loeb señala que, luego de su rompimiento con la actriz, le pidió que le permitiera tener los embriones: “Ofrecí cubrir todos los gastos para poder llevar el embarazo a término y criar a las niñas. Si ella no quería compartir custodia, yo me haría cargo de todas las responsabilidades, ella sería una donante de óvulo. Ella se negó. Su abogado ha dicho que ella desea tener los embriones congelados indefinidamente. Para mí, eso es el equivalente a matarlos.

