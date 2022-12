Expertos en paz y conflicto analizan la llegada de alias ‘El Paisa’ a Cuba

El subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila, destacó el anuncio.

Publicidad

“La llegada de El Paisa al proceso de La Habana como tal no agrega nada, no hay nada en el tema militar, no hay nada en el tema político, pero es un golpe de opinión muy grande. Se decía, lo cual era falso, que la Columna Teófilo Forero estaba dividida, que no hacía caso y esto demuestra lo contrario”, explicó Ávila.

“En la dinámica de la mesa no va a pasar nada porque la parte sobre paramilitarismo la está guiando Pablo Catatumbo, la subcomisión para el conflicto la guía Carlos Antonio Lozada y así, entonces no va a pasar nada”, añadió. (Lea también: Alias 'El Paisa’ se integrará a la mesa de diálogos de La Habana ).

Publicidad

Entre tanto, en el Congreso hay opiniones divididas al respecto. Algunos congresistas dicen que esto ayudará a impulsar los diálogos mientras que la oposición considera que el Gobierno está cediendo ante las Farc.

Publicidad

La representante a la Cámara Ángela Robledo aseguró que la llegada de alias ‘El Paisa’ a Cuba puede ayudar a avanzar en el proceso de paz.

Por su parte, para el representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada esta es una petición desesperada el presidente Santos ante los índices de impoularidad.

Publicidad

“Hay que preguntarle al presidente Santos cómo convenció a este sanguinario a llegar como un héroe cuando es por supuesto uno de los peores criminales que nos ha hecho mucho daño”, enfatizó el congresista.