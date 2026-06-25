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”Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela”: Conferencia Episcopal de Colombia

La iglesia católica en Colombia hizo un llamado a la ciudadanía a brindar apoyo solidario a las comunidades afectadas por la emergencia tras los sismos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela.

terremoto en venezuela (3).jpg
Terremoto en Venezuela.
Foto: EFE, Alcaldía de Bogotá.
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

Los obispos de Colombia manifestaron su solidaridad con el pueblo venezolano y con la Iglesia de ese país por las afectaciones que dejaron los sismos ocurridos el 24 de junio.

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En su pronunciamiento, hicieron un llamado a los católicos y a las comunidades eclesiales a “manifestar su solidaridad mediante una respuesta generosa, organizada y oportuna, que contribuya a atender las necesidades” de las personas afectadas.

Elevamos nuestras oraciones por las víctimas, sus familias y todos los damnificados, implorando de Dios, Padre de misericordia y consuelo, la fortaleza necesaria en medio de la prueba, asi como el alivio de sus sufrimientos y una pronta recuperación para las comunidades afectadas”, señala el comunicado.

La Conferencia Episcopal también reiteró su compromiso de acompañar espiritualmente al pueblo venezolano y destacó que la caridad cristiana impulsa a la Iglesia a permanecer cercana a quienes sufren, compartiendo sus angustias y esperanzas.

Finalmente, los obispos encomendaron a los afectados a la protección de la Virgen María y expresaron su deseo de que el pueblo venezolano pueda superar este momento de dificultad.

“Como pueblo hermano e Iglesia hermana, seguimos caminando junto a Venezuela en la fe y la esperanza, tendiendo nuestra mano solidaria para acompañar su dolor y contribuir a la reconstrucción de aquello que ha sido afectado”, concluye el mensaje.

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