Fallas en El Dorado: aerolíneas advierten retrasos y cancelaciones por caída de radares

Aerolíneas que operan en el país emitieron avisos de contingencia y recomendaciones a sus pasajeros tras las severas afectaciones registradas en el tráfico aéreo nacional. Las alertas se originaron luego de una falla técnica que dejó sin señal de radar al centro de control de Bogotá, la torre del aeropuerto internacional El Dorado y la terminal de Bucaramanga por más de hora y media, afectando los itinerarios de despegue y aterrizaje.



¿Qué recomiendan las aerolíneas a los viajeros con vuelos en El Dorado?

A través de sus canales oficiales y placas informativas, aerolíneas como Wingo emitieron mensajes dirigidos a los usuarios. "Debido a novedades técnicas reportadas en la gestión del tráfico aéreo en Bogotá y otros aeropuertos del país, algunos de nuestros vuelos podrían presentar demoras. Recomendamos mantenerse atentos a la información disponible en las pantallas de los aeropuertos y a las actualizaciones sobre el estado de sus vuelos", señaló la compañía.

Debido a las novedades que se vienen presentando en la operación aérea nacional, te recomendamos mantenerte atento a las actualizaciones de tu vuelo a través de nuestros canales oficiales y las pantallas del aeropuerto. pic.twitter.com/boRw2FIASq — Wingo (@wingo) November 4, 2026

Por su parte, las fuentes internas de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) confirmaron a Blu Radio que la falla en las pantallas del radar comenzó sobre las 12:40 p. m. Pese a que las comunicaciones por voz permanecieron activas, la falta de señal visual obligó a suspender momentáneamente las salidas, provocando la saturación de las plataformas en Bogotá y la suspensión temporal de operaciones en Bucaramanga desde la 1:30 p. m., situaciones que se restablecieron gradualmente. En paralelo a la contingencia nacional, se reportó una excursión de pista sin heridos de un jet privado en el aeropuerto de Barranquilla.



¿Cuáles son los vuelos y destinos nacionales afectados?

De acuerdo con la información proyectada en las pantallas del aeropuerto El Dorado y los reportes de las compañías aéreas, las operaciones registran demoras y cancelaciones en los siguientes destinos:

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Destinos nacionales con vuelos demorados:

Barranquilla

Cúcuta

Medellín

Pereira

Santa Marta

Destinos nacionales con vuelos cancelados por aerolínea:

Avianca: Medellín, Barranquilla, Cúcuta, Santa Marta, Villavicencio, Cali y Pereira.

Medellín, Barranquilla, Cúcuta, Santa Marta, Villavicencio, Cali y Pereira. LATAM: Medellín y Pereira.

Las aerolíneas reiteraron el llamado a los usuarios a consultar el estado de sus itinerarios en las plataformas digitales antes de desplazarse a las terminales aéreas.



¿Qué dice la Aerocivil?

Por su parte, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) informó que las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro avanzan hacia su total normalización.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la autoridad aeronáutica, tras detectarse la falla en los sistemas de monitoreo visual, la entidad activó los protocolos de seguridad operacionales para mitigar el impacto sobre los usuarios. Como parte del plan de contingencia, se dispuso de un equipo especializado de controladores aéreos encargado de reestructurar y cargar nuevamente los planes de vuelo que sufrieron alteraciones.