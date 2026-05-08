Falleció Germán Vargas Lleras: el libro bomba que marcó el resto de su vida

Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia y líder natural del partido Cambio Radical, falleció tras complicaciones de salud relacionadas con un tumor que lo mantuvo alejado de la vida pública. El dirigente, quien en mayo de 2025 fue intervenido quirúrgicamente en Houston, Texas, dejó un legado marcado por su herencia política y su resistencia ante la violencia del conflicto armado.



Biografía y trayectoria política de Germán Vargas Lleras

Hijo de Germán Vargas Espinosa y Clemencia Lleras, Vargas Lleras nació el 19 de febrero de 1962 bajo el ala de una de las familias más influyentes del país. Su abuelo materno fue el expresidente Carlos Lleras Restrepo. Abogado de la Universidad del Rosario, inició su vida pública a los 19 años como concejal de Bojacá, Cundinamarca, integrando el Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán.

Germán Vargas Lleras Foto: AFP

Su ascenso fue meteórico: pasó por el Concejo de Bogotá y llegó al Senado de la República, donde permaneció durante cuatro periodos consecutivos. Su carrera culminó en las más altas esferas del poder ejecutivo, desempeñándose como ministro y vicepresidente de la República.



El atentado con libro bomba que cambió su vida

El 13 de diciembre de 2002 ocurrió el hecho que marcaría su historia personal y política. Siendo senador, recibió un paquete en su oficina del Congreso. "La abro y ¡pum!, explota entre mis manos. (...) Mi mano derecha quedó, literalmente, colgando de un hilo y los dedos meñique, anular y parte del medio volaron en mil pedazos", relató el líder político a la Revista SoHo en 2014. El artefacto, camuflado como una agenda de regalo, le causó la pérdida de varios dedos de su mano derecha.

Según su testimonio, un libro de Ana Mercedes Hoyos sirvió de escudo: "Me protegió el pecho e impidió que parte del explosivo llegara a la cara". A este suceso se sumó un segundo ataque en 2005, cuando un carro bomba detonó al paso de su vehículo tras salir de las instalaciones de Caracol Radio en Bogotá, dejando nueve heridos.

En mayo de 2024, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo acreditó formalmente como víctima en el Caso 10. La magistrada Marcela Giraldo Muñoz determinó que los atentados fueron perpetrados por las extintas Farc-EP, grupo que reconoció su autoría en una carta enviada al expresidente Juan Manuel Santos en 2020. Esta acreditación permitió que Vargas Lleras actuara como interviniente especial en los procesos judiciales contra los antiguos comandantes guerrilleros.