Fallo sobre UP abre puerta a participación política de las Farc

de paz, se dio a conocer que se le abriría la puerta a la participación política del grupo guerrillero ya que al recuperar su personería jurídica podrían participar en el proceso electoral del año 2014.

Publicidad

No obstante, el presidente de la UP dijo que no es tan cierto que su partido sirva de plataforma para la guerrilla de las Farc, ya que al parecer el grupo al margen de la ley tiene su organización y además tendrían claro con quiénes podrían hacer participación política.

La reactivación de la UP se anuncia justo cuando el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) debaten en La Habana sobre la participación política de la guerrilla, el segundo punto de su diálogo de paz iniciado en 2012.

Publicidad

La UP fue creada en el primer intento de paz de las Farc, durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-86). Pero más de 3.000 de sus dirigentes, militantes y simpatizantes fueron asesinados en pocos años.

Publicidad

"Los tenían sometidos a un proceso de exterminio. Sus dirigentes y militantes eran asesinados o desaparecidos. Por eso no participaron en la contienda política", dijo a la prensa el presidente del Consejo de Estado, Alfonso Vargas, al explicar que no se les debió aplicar la exigencia de un porcentaje mínimo de votos.

El Consejo Nacional Electoral excluyó a la UP tras las legislativas de 2002, en las que no obtuvo ningún escaño.

Publicidad

Entre los líderes de la UP asesinados figuran sus candidatos presidenciales Jaime Pardo (1987) y Bernardo Jaramillo (1990).

Publicidad

El actual jefe de la delegación de paz en La Habana y número dos de las Farc, Iván Márquez, había sido elegido parlamentario por la UP a fines de los años 80.

Con Afp