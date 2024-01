Familia en Quindío clama visa humanitaria para acompañar a niña que perdió a su madre en accidente

Hanna Cortés es la única sobreviviente de un accidente en el que un hombre embistió a su mamá, su hermana de 5 años y su padrastro cuando viajaban por las calles de Los Ángeles, Estados Unidos , el 31 de diciembre.

El 11 de enero, la menor celebró su segundo cumpleaños, a 5.600 kilómetros de distancia, sin la compañía física de su familia y bajo el cuidado de servicios sociales de Los Ángeles.

Sin embargo, sus abuelos y su padre compraron una torta y le cantaron el 'Feliz Cumpleaños' a su fotografía: "Mi hija en vida, ella era una persona que ella siempre le celebraba los cumpleaños a las niñas, así sólo hubiera sido una tortica con un helado, pero ella siempre era muy pendiente de eso, y eso me ha dolido mucho", indicó Claudia Patricia Bernal, la abuela de Hanna.

Para Maicol Eduardo Cortés Zapata, el papá de Hanna, celebrar el cumpleaños sin su hija es doloroso. "Es muy terrible tener que estar lejos de mi hija, tan alejado, incluso, en un cumpleaños. En algún momento llegué a pensar que tal vez iba a estar cerca en el cumpleaños".

Una visa por Hanna

El padre y la abuela materna de Hanna están en Bogotá esperando una cita con la Embajada de los Estados Unidos para una visa humanitaria con la que puedan viajar a ese país: reclamar los restos de Luisa, la mamá de Hanna, y Lía Valentina, su hermana de 5 años, quien también falleció, y recibir a la niña de dos años para que vuelvan a Colombia.

Maicol aseguró que en la Cancillería "lo único que nos dijeron fue que estuviéramos, digamos, pendientes del correo que nos daban respuesta. O nos pidieron un número celular que ahí nos llamaban, pero nosotros ya llevamos 9 días acá en Bogotá y no nos han dado solución. El tiempo es oro en estos momentos para nosotros poder estar acompañando a mi hija que es lo más importante".

Por otro lado, Claudia agregó: "De verdad que estamos desesperados. No he podido ir a ver a mi hija, ni recoger el cuerpo de mi nieta, no sé nada de la niña tampoco. Lo único que le pido al gobierno es que nos colabore tanto en Estados Unidos como acá"

El padre y abuela de Hanna están seguros que al llegar a Estados Unidos podrán ayudar a recuperar a la niña del traumático hecho que vivió, y lograr justicia para sus seres queridos.

