Farc anuncia que "desvinculará" a menores de 15 años de sus filas

Las Farc manifestaron su disposición a "desvincular" de la lucha armada a un grupo de menores de 15 años que están en sus filas, una semana después de anunciar que dejará de reclutar a los menores de 17.



El anuncio lo hizo el jefe negociador de las Farc en los diálogos con el Gobierno en Cuba, "Iván Márquez" (alias de Luciano Marín Arango), en un debate en el programa "Hora 20" de Caracol Radio en el que participaron tres líderes guerrilleros desde La Habana y periodistas colombianos.



Según Márquez, las Farc no tienen como política reclutar niños y dijo que ese grupo se ajusta a las normas del Derecho Internacional Humanitario que prohíben la participación de menores de 15 años en los conflictos.



En ese sentido añadió que en las filas de las Ffarc sólo hay 13 menores de 15 años que serán "desvinculados" y que, según dijo, no fueron reclutados sino que son hijos de guerrilleros o menores que llegaron a ese grupo armado en busca de protección luego de que sus padres fueran asesinados por paramilitares.



"Estamos diciendo a partir del momento queremos desvincular al pequeño grupo de menores de 15 años que hay en la guerrilla pero en las condiciones que ya mencioné", afirmó.



El jefe guerrillero consideró "un paso muy importante" que las Farc hayan anunciado que no reclutarán más menores de 17 años pues, reiteró, con eso están "actuando dentro de la norma internacional".



En el debate radial también participaron los jefes guerrilleros alias "Pablo Catatumbo" y "Joaquín Gómez", que también hacen parte de los diálogos en Cuba, que comenzaron en noviembre de 2012.



"Iván Márquez" agregó que las Farc ya han hecho otros "gestos" importantes para reducir la intensidad del conflicto armado, entre los cuales citó las liberaciones de militares secuestrados a finales del año pasado, entre ellos el general del Ejército Rubén Darío Alzate, y pidió al Gobierno hacer "gestos recíprocos". EFE