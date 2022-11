Farc dice que atenderá solicitud de Frente Amplio de mantener cese al fuego

La guerrilla de las Farc aseguró que atenderá solicitud de Frente Amplio por la Paz de mantener cese al fuego unilateral, aunque mantiene las advertencias al Gobierno Nacional.



“A la vez que llamamos al presidente Santos de no persistir en su peligroso juego de hostilidades, que cada día amenaza con frustra nuestro gesto humanitario, hacemos el llamado a no postergar el cese al fuego bilateral”, aseguró el grupo guerrillero.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-En medio del repudio que ha generado el crimen de cuatro niños en Caquetá, hay expectativa por la visita del presidente Juan Manuel Santos y por la persecución de los responsables de este hecho.



-Ya se normalizó el tránsito en el sur de Cali, tras el accidente de tránsito que mantuvo bloqueada la vía entre la capital del Valle y el municipio de Jamundí.



-En Bogotá, una niña fue golpeada y quemada por su padre, al parecer, porque no le hacía caso.



-En medio de uno de los momentos de mayor tensión entre el gobierno y el uribismo, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que no molestará a su sucesor, cuando salga del gobierno, haciendo una clara referencia al ex presidente Álvaro Uribe.



-Avanzan las investigaciones para establecer las causas del incendio de tres buses en un parqueadero de Malambo, Atlántico.



-El precandidato a la Alcaldía de Medellín por Centro Democrático, Juan Fernando Jaramillo, denunció que al interior de la colectividad se han presentado casos de corrupción para incidir en la elección del candidato único.



-Las autoridades incautaron centenares de libros de Algebra piratas que estaban siendo comercializados en diferentes zonas de la capital del país.



-Las autoridades mantienen un dispositivo especial en Bucaramanga para lograr la ubicación de dos sicarios que atacaron, a un comerciante que a esta hora se debate entre la vida y la muerte en una clínica de la ciudad.



-El procurador Alejandro Ordóñez, le pidió al alcalde de Tolú, en Sucre, que denuncie a quienes están promoviendo una limpieza social en esa región.



-Walid Makled, el venezolano señalado de ser narcotraficante, fue condenado a 14 años y medio de prisión por la justicia de su país.



-Se filtraron en internet varios documentos de la investigación relacionada con la tragedia del vuelo de Malaysia Airlines que cayó a tierra en Ucrania.