Farc dice que falta voluntad del Gobierno sobre derechos de las víctimas

Las Farc denunciaron este martes falta de voluntad del Gobierno sobre los derechos de las víctimas, según dijo alias ‘Ricardo Téllez’. (Lea también: Guerrilleros hostigan estación de Policía de Buenos Aires, Cauca )



“El Estado infractor no ha dado respuesta alguna a las cientos de propuestas presentadas por la insurgencia en la Mesa frente a los derechos integrales de las víctimas, ni ha hecho propuestas propias”, dijo el jefe guerrillero.



Agregó que de las 60 víctimas que viajaron a La Habana para participar en las audiencias, 13 fueron amenazadas de muerte cuando regresaron a Colombia, sin respuesta alguna por parte del Estado, según denunció el comandante. (Lea también: Guerrilleros no identificados no alcanzan a llegar a 100: Medicina Legal )



Sobre el bombardeo que dejó 27 guerrilleros muertos en el cauca, las Farc afirman que este hecho destruyó la confianza que se había construido en la Mesa de Diálogos: “El bombardeo produjo además un desplazamiento masivo de la población de la zona, hecho que no ha sido mencionado por los medios”.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-En alerta permanece la fuerza pública en Buenos Aires, Cauca, tras el hostigamiento de las Farc, registrado este martes contra el puesto de la Policía de ese municipio.



-Con la muerte de alias ‘Román Ruiz’, en medio de un bombardeo por parte de la fuerza pública, autoridades de Antioquia y Chocó se preparan para un posible reacomodo del Frente 18 de las Farc.



-Una grave emergencia invernal se vive en el departamento de Arauca; las autoridades departamentales están en alerta ante el incremento en el nivel de los ríos.



-También en el municipio de Cubará en el norte de Boyacá, por lo menos doscientas personas entre niños adultos y personas de la tercera edad, tuvieron que salir de sus casas y fincas debido a las fuertes lluvias.



-La Policía Nacional lanzó una nueva plataforma electrónica para facilitar las denuncias ciudadanas por el robo de celulares e incluso eleva las probabilidades de recuperar los aparatos.



-La Aeronáutica Civil anunció esta mañana un incremento en las sanciones para quienes se tomen aviones o instalaciones aéreas para protestar por el servicio, pero también para las aerolíneas que le incumplan al pasajero.



-Luego de que el Gobierno anunciara la financiación del 70 por ciento del metro, la Alcaldía de Bogotá dice que iniciará cuanto antes los trámites para adjudicar el proyecto.



-Crece la polémica por la propuesta de la Fiscalía de contemplar rebajas a los abusadores de menores, en caso de que colaboren para desarticular bandas de abusadores.



-Ante un juez de control de garantías son presentados a esta hora 12 personas capturadas, señaladas por la Fiscalía de hacer parte de una red de falsos reclamantes de tierras en el magdalena medio santandereano.



-Una millonaria recompensa ofrecen las autoridades de Bolívar, con el objetivo de recuperar varias piezas históricas robadas, en las últimas horas, en Cartagena.



-Fue asesinado un prestamista de dinero en el municipio de Baranoa, Atlántico.



-Se conoció una grabación en la que supuestamente los líderes opositores venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos estarían organizando desde la cárcel manifestaciones para desestabilizar el Gobierno de Nicolás Maduro.



-El ministro boliviano de Gobierno renunció a su cargo por la fuga de un empresario peruano que era acusado de corrupción en su país.



-El fiscal general, Eduardo Montealegre, se encuentra en Washington en donde mantendrá reuniones con altos representantes del Gobierno del presidente Barack Obama.



-Se encendieron nuevamente las alarmas en la capital del país por la agresión que sufrió una modelo a manos de su pareja sentimental, quien la atacó a mordiscos en su cara.