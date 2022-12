Farc habla de encíclica ecológica en medio de desastre ambiental por atentados

Las Farc manifestarony su apoyo a la encíclica del papa Francisco dedicada al impacto del cambio climático, un pronunciamiento que provocó la inmediata crítica del Gobierno colombiano a la incoherencia de la guerrilla tras los derrames de crudo provocados por sus atentados en los últimos días (Lea también: Ataque de Farc al oleoducto generó mancha de crudo de 15 kilómetros: Ecopetrol )



En un comunicado divulgado ante medios en La Habana, el equipo de paz de las Farc elogió las "ideas acertadas" de la encíclica publicada el pasado 18 de junio por el pontífice, que puso énfasis en los desafíos que supone el cuidado del medioambiente para la humanidad e incluyó críticas a los poderes económicos y los modelos consumistas.



"Hemos observado esta encíclica como un importante instrumento de reflexión para los pueblos y los Gobiernos del orbe", advirtió hoy el texto leído por el jefe guerrillero y negociador Félix Antonio Muñoz, alias "Pastor Alape", con destaque a la "incluyente y esperanzadora" visión del papa y su llamado a "profundos y urgentes cambios en el modo de vida".



"Esto obliga, para el caso de Colombia, en el camino de forjar la paz, a poner freno también a la explotación depredadora y al pillaje de los bienes comunes de sobrevivencia colectiva", subrayó (Lea también: Ecopetrol no ha podido entregar 5 cargamentos de crudo por atentados de Farc )



La guerrilla llamó a replantear políticas neoliberales en cuanto a la explotación agroindustrial y minero-energética "desbocada" o la "extranjerización" de la tierra, algunos de los factores de origen del conflicto colombiano.



"Desde la insurgencia fariana, en medio de una confrontación agudizada por la profundización de la miseria y las desigualdades, creemos que existen en Laudato si, formulaciones que pueden contribuir a encontrar salidas a muchas de las contradicciones que hacen que persista la guerra", apuntó el grupo rebelde.



Una hora después de darse a conocer el pronunciamiento guerrillero, el jefe negociador del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle, manifestó ante medios en La Habana fuertes críticas a la insurgencia, por su responsabilidad en una serie de atentados a oleoductos en el suroeste del país (Lea también: Nuevo atentado a oleoducto Trasandino en Nariño genera derrame de crudo )



"Las Farc tienen que aplicar un mínimo de coherencia. Coherencia señores de las Farc. La apelación hoy a la Encíclica 'Alabado seas' es absolutamente incomprensible. La idea de proclamar la defensa del medioambiente, destruyendo el medio ambiente es inaceptable", aseveró.



El jefe negociador recordó que 160.000 habitantes de la región colombiana de Tumaco no tienen agua y la mancha de crudo amenaza con llegar al Pacífico, por lo que calificó de "paradójico" el apoyo de la guerrilla al documento papal.



"Señores de las Farc: es hora de tomar decisiones (...) no hay que tenerle miedo a la paz. Es hora de dar el paso definitivo hacia la paz", agregó en su protesta De la Calle, advirtiendo de que "no hay guerra que justifique estos hechos recientes".



EFE