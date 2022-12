Farc reafirma que no se someterá a la justicia colombiana

el mecanismo para su juzgamiento debe ser el resultado de un acuerdo entre las partes.

Ante las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, en las que afirmó que si hay beneficios jurídicos para los guerrilleros en las negociaciones de paz éstos también cobijarán a las fuerzas armadas, el jefe guerrillero manifestó que no entiende a qué se refiere el primer mandatario, pues aún no se ha llegado a ese tema.

“Yo no sé a qué beneficios se referirá el presidente porque, aspectos como el tránsito de la insurgencia a organización política legal, todavía no los hemos abordado, pues todos sabemos que la insurgencia ha dicho que no se va a someter a la juridicidad del Estado colombiano para hacer el paso de organización clandestina a organización legal. El Estado no puede ser juez y parte. Cualquier acuerdo debe ser producto del consenso, a eso someteremos la implementación”, dijo el jefe guerrillero.

Alias 'Santrich' agregó que los guerrilleros no se van a someter a una condena determinada por un juez del Estado colombiano porque serían “jueces y partes” y que en la negociación debe llegarse a un acuerdo cuando hay delitos de lesa humanidad.

“Esto debe darse en un acuerdo político, tampoco se trata de pactar impunidades. Aspectos de lesa humanidad deben ser tratados por alguna instancia que las partes pacten”, agregó.