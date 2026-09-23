En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santa Marta
Incendio en Villa de Leyva
Yamid Amat

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / FIP advierte que solo el 46 % de la capacidad militar de Colombia está disponible para operaciones

FIP advierte que solo el 46 % de la capacidad militar de Colombia está disponible para operaciones

La Fundación Ideas para la Paz presentó un informe sobre las capacidades de las Fuerzas Militares y advierte que las limitaciones de mantenimiento, personal, combustible y recursos podrían dificultar el sostenimiento de las operaciones en los territorios.

soldados profesionales.jpg
Soldados profesionales.
Foto: Ejército Nacional.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Colombia enfrenta un escenario de seguridad cada vez más complejo, mientras las Fuerzas Militares tienen disponible para operaciones solo el 46 % de sus capacidades, según un nuevo estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El diagnóstico señala que las dificultades no están relacionadas únicamente con la disponibilidad de equipos. También existen brechas en mantenimiento, combustible, repuestos, personal especializado, inteligencia y doctrina para utilizar las capacidades existentes.

Últimas noticias

Entrega de armas.
Nación

Más de 60 excombatientes pedirán asilo político ante incertidumbre jurídica en Putumayo

Golpe a las disidencias en Chaparral, Tolima.
Nación

Golpe a las disidencias en Chaparral: incautan 11 fusiles, drones y explosivos en operativo

El informe fue presentado en momentos en que el Gobierno ha incrementado las operaciones militares contra grupos armados en diferentes regiones del país.

Javier Flórez, director del área de Conflicto y Seguridad de la FIP, en diálogo con Blu Radio explicó que hablar de capacidad militar implica mucho más que contar con un determinado equipo.

“La capacidad no es solamente del equipamiento, por ejemplo, del helicóptero, sino que tengamos doctrina, gente capacitada para operar ese equipamiento, el mismo equipamiento, pero también los recursos para su sostenimiento y operación”, señaló.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

De acuerdo con el estudio, la cifra corresponde a las capacidades de los componentes aéreo, terrestre, marítimo y fluvial que actualmente pueden ser utilizadas para realizar operaciones.

Publicidad

La situación es particularmente preocupante en los componentes aéreo y naval-fluvial. El informe señala que el 55,5 % del inventario aéreo está fuera de servicio, mientras que en el componente naval y fluvial la cifra llega al 48,1 %.

Flórez explicó que una de las principales causas está relacionada con la falta de recursos para sostener los equipos.

No hay plata para hacer mantenimiento, no hay plata para el combustible, no hay plata para los repuestos, y eso genera una falencia”, dijo.

Publicidad

A esto se suma, la falta de personal especializado y de una doctrina que permita utilizar de manera adecuada algunas tecnologías que ya están en poder de las Fuerzas Militares.

“No tenemos doctrina que nos permita utilizar los drones que hemos venido adquiriendo para poderlos utilizar en esquemas, ya sea de inteligencia o incluso esquemas ofensivos”, agregó.

Fuerzas Militares.

Para la FIP, una de las principales brechas está en los recursos destinados al mantenimiento y sostenimiento de las operaciones.

El estudio señala que, entre 2015 y 2025, los costos estimados de operación crecieron tres veces más rápido que los recursos disponibles para cubrirlos. Además, los gastos de personal activo y retirado representaron el 76,2 % del presupuesto del sector Defensa en 2025, lo que reduce el margen disponible para operación, mantenimiento y modernización.

Flórez advirtió que esta situación se vuelve más compleja porque el sector también debe asumir compromisos adquiridos en años anteriores. Según explicó, una parte importante de los recursos de inversión está comprometida en obligaciones relacionadas con adquisiciones previas, lo que limita la posibilidad de destinar recursos a nuevas capacidades.

“Nuestra capacidad de inversión, porque la inversión es la que nos da la posibilidad de comprar equipamientos nuevos y adaptarnos a las necesidades, está demasiado limitada por las presiones de compras de años anteriores”, afirmó.

La Fundación también llamó la atención sobre el peso de las obligaciones asociadas al personal retirado. De acuerdo con el estudio, el valor presente de las obligaciones reconocidas por asignaciones de retiro, invalidez y sustitución pensional ascendía en 2024 a cerca de 50 billones de pesos.

Publicidad

Asimismo, el estudio señala que en 2025 la fuerza pública realizó 234 acciones contra grupos armados, un incremento de 34,5 % frente a 2024. Sin embargo, durante ese mismo periodo los principales grupos armados aumentaron su número de integrantes y ampliaron su presencia territorial.

Para Flórez, el riesgo está en que el Estado tenga la capacidad de iniciar operaciones, pero no necesariamente de mantener despliegues prolongados.

“Podríamos hacer operaciones, pero no podemos sostener operaciones de profundidad y no podemos sostener la tropa de manera estratégica en los sitios donde quisiera el Estado”, concluyó.

Publicidad

Desde la FIP plantearon diez recomendaciones para cambiar la manera en que se planean y financian las capacidades militares. Entre ellas están recuperar primero las capacidades que todavía pueden ser utilizadas, establecer el costo mínimo necesario para mantener las operaciones, garantizar financiación de largo plazo para la modernización y anticipar cuáles son las capacidades que el país no puede permitirse perder.

Asimismo, plantea fortalecer áreas como inteligencia, vigilancia y reconocimiento, comunicaciones, guerra electrónica, ciberdefensa, manejo de datos e inteligencia artificial, además de adaptar las capacidades frente al uso de nuevas tecnologías por parte de los grupos armados.

El objetivo, según la Fundación, es pasar de una planeación basada en las coyunturas a una estrategia permanente que permita definir, financiar, sostener y actualizar las capacidades que el Estado necesita para responder a las amenazas actuales.

Relacionados

Ejército Nacional

Fuerzas Militares

Publicidad

Publicidad

Publicidad