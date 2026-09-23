Golpe a las disidencias en Chaparral: incautan 11 fusiles, drones y explosivos en operativo

La operación Horus fue desplegada en zona rural de Chaparral contra una estructura que las autoridades ubican dentro de las disidencias de las Farc asociadas a la facción de alias ‘Iván Mordisco’. Fueron incautados 11 fusiles, armas cortas, drones, explosivos, munición y equipos de comunicaciones. Las autoridades también reportaron la recuperación y aprehensión de un menor vinculado, según las primeras investigaciones, a actividades de esta estructura.

La acción se desarrolló en zona rural de Chaparral, específicamente en el sector de la vereda Hato Viejo, donde tropas de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía del Tolima y con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, adelantaron la denominada operación Horus contra integrantes de la Comisión Gerónimo Galeano.

Y hay un dato que eleva la importancia del operativo: el adulto capturado pertenecería, según las autoridades, al esquema de seguridad de Florentino Boyocé, alias ‘Amazonas’ o ‘Leonel’, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc en el sur del Tolima. Por información que permita su captura, las autoridades ofrecen una recompensa de 500 millones de pesos, así lo anunció el presidente Abelardo de la Espriella el 28 de agosto, durante su más reciente visita al Tolima. Las autoridades también lo señalan como presunto responsable de amenazas contra la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas.

El primer anuncio sobre la dimensión del operativo lo hizo, desde muy temprano, el presidente Abelardo De La Espriella, quien informó a través de su cuenta de X que la Fuerza Pública había golpeado a esta estructura, a la que ubicó dentro de la facción de alias ‘Iván Mordisco’.



Según el mandatario, durante la operación fue capturado un integrante de la organización y se recuperó un menor de edad. También reportó la incautación de 11 fusiles, dos pistolas, dos drones y 10 granadas improvisadas para ser utilizadas mediante estos dispositivos.

De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno Nacional, a la estructura Gerónimo Galeano se le atribuyen siete ataques con drones contra integrantes de la Fuerza Pública, acciones que habrían dejado heridos a tres soldados y un policía. También se le relacionan actividades de extorsión y reclutamiento de menores.

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El presidente señaló, además, que la operación no había terminado y que las autoridades mantenían la ofensiva para localizar a los principales cabecillas de la estructura: “La operación continúa. Vamos tras sus cabecillas”, indicó.

El pronunciamiento presidencial puso en evidencia la importancia que desde el Gobierno Nacional se le está dando a esta estructura, cuya presencia ha sido relacionada con diferentes hechos de violencia y presión sobre comunidades del sur del Tolima.

La reacción de la Gobernadora

Poco después del anuncio presidencial, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, entregó su propio balance y destacó la coordinación entre las instituciones de seguridad.

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La mandataria señaló que el resultado fue posible gracias al trabajo conjunto del Ejército Nacional, la Policía del Tolima y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

En el consolidado divulgado por la Gobernación aparecen 11 fusiles, dos pistolas calibre 9 milímetros, dos drones, diez granadas improvisadas para estos dispositivos, un computador, una camioneta Toyota Hilux, una motocicleta, munición, proveedores y abundante material de guerra e intendencia.

La información suministrada por la Gobernadora también reportó la recuperación de un menor de edad, quien habría cumplido funciones como operador de drones, y otro relacionado con actividades de explosivista. Otros reportes periodísticos también registraron la aprehensión de dos menores durante el procedimiento.

Matiz destacó el trabajo de los uniformados y aseguró que la ofensiva contra las organizaciones delincuenciales continuará en el departamento. “Con seguridad todo, sin seguridad nada”, expresó la Gobernadora durante su pronunciamiento en terreno.

¿Qué es la Comisión Gerónimo Galeano?

La denominación GAO-r corresponde a Grupo Armado Organizado residual. Es la categoría empleada por las autoridades colombianas para identificar determinadas estructuras armadas surgidas después de la desmovilización de las Farc y que mantienen capacidad armada y actividades ilegales.

En este caso, las autoridades identifican a la Comisión Gerónimo Galeano como una estructura del denominado Bloque Central Isaías Pardo y la ubican dentro de las disidencias asociadas a la facción de alias ‘Iván Mordisco’.

Su área de influencia señalada por las autoridades comprende municipios del sur del Tolima, entre ellos Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco.

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La estructura, según los organismos de seguridad, habría utilizado diferentes mecanismos para ejercer control territorial y obtener recursos, entre ellos extorsiones, amenazas y cobros ilegales a comerciantes, ganaderos, caficultores y habitantes de la región.

También es señalada de obtener recursos provenientes de economías ilícitas relacionadas con la explotación de yacimientos mineros, particularmente en el municipio de Ataco.

El combate y la ubicación de los integrantes

El operativo comenzó a tomar forma cuando las tropas ubicaron a varios integrantes de la estructura que se movilizaban por zona rural de Chaparral.

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De acuerdo con el reporte militar, durante las acciones se produjo un combate de encuentro entre las tropas y los integrantes de la Comisión Gerónimo Galeano.

En medio del procedimiento fue localizada una camioneta en la que, según las autoridades, se transportaba buena parte del material utilizado por la estructura.

El comandante de la Sexta Brigada, coronel Arnold Esneider Pérez Linares, explicó que el resultado fue posible gracias a la articulación de las capacidades militares y policiales y a información de inteligencia suministrada por la Policía del Tolima.

El oficial señaló que entre los detenidos se encontraba una persona que, según la investigación preliminar, tendría funciones relacionadas con el manejo de explosivos.

También indicó que otro de los menores recuperados o aprehendidos estaría relacionado con la operación de drones utilizados para ataques contra la Fuerza Pública.

Once fusiles y más de dos mil cartuchos

El comandante del Departamento de Policía Tolima, coronel Ferney Martín Romero, entregó detalles adicionales sobre el material encontrado.

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El balance incluye 11 fusiles, armas cortas, más de 2.000 cartuchos y 56 proveedores, además de los drones y los artefactos explosivos improvisados. Las autoridades informaron que diez granadas utilizadas o acondicionadas para ataques mediante drones fueron destruidas en el lugar, debido a las condiciones de seguridad del procedimiento.

También fueron incautados una camioneta Toyota Hilux, una motocicleta, chalecos multipropósito, material de intendencia, pancartas alusivas a la Comisión Gerónimo Galeano, una antena Starlink y un computador que, de acuerdo con la Gobernación, contendría información considerada de interés para las investigaciones.

El hallazgo de los drones y de los elementos explosivos cobra especial relevancia porque las autoridades atribuyen a esta estructura varios ataques realizados mediante estos dispositivos.

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Siete ataques con drones

Uno de los principales antecedentes que explican el despliegue de la operación está relacionado precisamente con el uso de drones cargados con explosivos.

Según el balance entregado por el Gobierno Nacional y las autoridades de seguridad, a la Comisión Gerónimo Galeano se le atribuyen siete ataques con drones contra la Fuerza Pública, ocurridos en municipios del sur del Tolima y que dejaron tres soldados y un policía heridos.

Para las autoridades, la incautación de los drones, las granadas improvisadas, las armas y la munición representa una afectación de las capacidades utilizadas por esta estructura para ejecutar ataques y mantener su presencia territorial.

El componente más delicado: el menor

Pero detrás del arsenal incautado existe otro elemento que preocupa especialmente a las autoridades: la utilización de menores de edad.

La información oficial señala que durante la operación fue recuperado un menor relacionado presuntamente con funciones dentro de la estructura armada. Habría sido utilizado, según las autoridades, para operar drones, mientras que otro estaría relacionado con actividades de manejo de explosivos.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el menor recuperado habría sido víctima de reclutamiento ilícito en el departamento del Cauca.

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El menor recuperado fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el correspondiente restablecimiento de sus derechos.

Una estructura con presión sobre el sur del Tolima

El golpe se produce en un territorio donde las autoridades han venido denunciando la presión de estructuras armadas ilegales sobre las comunidades.

Según el reporte oficial, la Comisión Gerónimo Galeano estaría relacionada con extorsiones, amenazas y citaciones a comerciantes, ganaderos, caficultores y otros habitantes, principalmente en municipios del sur del departamento. A esto se suman las investigaciones por posibles actividades vinculadas con economías ilícitas y minería ilegal.

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Por eso, el resultado de la operación no se limita al decomiso de armas. Para la Fuerza Pública, la incautación del arsenal, los dispositivos tecnológicos, los explosivos, los vehículos y el material de intendencia busca afectar simultáneamente las capacidades armadas, logísticas, territoriales y financieras de la organización.

El proceso judicial

El integrante adulto de la estructura que fue capturado quedó a disposición de las autoridades competentes.

Según la información suministrada por la Fuerza Pública, deberá responder por delitos como concierto para delinquir agravado; fabricación, porte y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Será la autoridad judicial competente la encargada de determinar las responsabilidades individuales y la situación jurídica de cada uno de los involucrados. Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene el anuncio de continuidad de la operación en la zona.

En Chaparral, el operativo deja por ahora un amplio material de guerra fuera de circulación, integrantes de la estructura en poder de las autoridades y menores que deberán entrar en procesos de restablecimiento de derechos.

La advertencia de las autoridades es que la ofensiva continuará para localizar a los responsables de las acciones violentas atribuidas a la Comisión Gerónimo Galeano y, especialmente, a quienes ejercen funciones de mando dentro de esta estructura armada en el sur del Tolima.