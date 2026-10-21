Firman acuerdo para construir 13 colegios en Cundinamarca y el Valle por $887.000 millones

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Educación firmaron el primer acuerdo de entendimiento para estructurar 13 proyectos de infraestructura educativa en Soacha, Cundinamarca, y Cali, Valle del Cauca, con una inversión estimada de $887.000 millones. Las obras se desarrollarían mediante el modelo de Asociación Público-Privada (APP).

El acuerdo se concretó 15 días después de que el presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe, se comprometiera a impulsar iniciativas para ampliar la oferta educativa en Soacha y los departamentos de Cundinamarca y Valle del Cauca, fortalecer la cobertura y facilitar la implementación de la jornada única con alimentación escolar. “Este acuerdo marca el inicio de un trabajo articulado para contribuir al cierre de las brechas en la prestación de los servicios educativos”, afirmó Ayerbe.

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En Soacha se proyecta construir seis colegios de preescolar, básica y media: Prado Vega, Torrentes, Ciudadela Sucre Colegio 1 y otras tres instituciones en Ciudad Verde. La inversión estimada es de $467.000 millones y se calcula que los nuevos planteles beneficiarán directamente a 7.680 estudiantes, con un impacto potencial en más de 100.000 personas.

En Cali, los proyectos contemplan la reposición y construcción de siete instituciones educativas: Técnico Industrial Pedro Antonio Molina-Tres de Julio, Técnico Industrial Carlos Holguín Mallarino, Juan Pablo II, La Buitrera-José María García de Toledo, Santa Rosa, Santo Tomás-Jorge Isaacs y Técnico Industrial Luz Haydee Guerrero Molina. Para estas obras se estiman recursos por $420.000 millones, con beneficio directo para 6.700 estudiantes.

