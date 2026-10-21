En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Simulacro nacional
Presupuesto 2027
Protestas en Francia
Museo Nacional

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Zonas afectadas por la violencia igualaron la participación electoral de las zonas sin riesgo: MOE

Zonas afectadas por la violencia igualaron la participación electoral de las zonas sin riesgo: MOE

El análisis de la misión encontró que Cepeda tuvo más respaldo en municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas, mientras De La Espriella ganó terreno en el centro andino y la Orinoquía.

La violencia en el Catatumbo en el 2025
La violencia en el Catatumbo en el 2025
Foto: AFP
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

La violencia no impidió que los ciudadanos salieran a votar en las elecciones presidenciales de 2026. Así lo señala un análisis de la Misión de Observación Electoral (MOE), que identificó 386 municipios en riesgo por violencia y encontró que la participación fue similar a la de las zonas sin riesgo. Los resultados hacen parte de dos libros que presentó la organización sobre el seguimiento a los comicios de la primera y segunda vuelta presidencial que se llevaron a cabo en mayo y junio de este año.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

En los municipios con riesgo extremo, el 59,39 % de los ciudadanos habilitados votó en primera vuelta, frente al 58,63 % en las zonas sin riesgo. En segunda vuelta, la participación fue del 64,64 % y el 64,90 %, respectivamente. La MOE destacó que este comportamiento contrasta con el de 2022, cuando una mayor exposición a la violencia estaba asociada con una menor participación electoral.

Últimas noticias

Antonella Farah Louis, nueva cónsul de Colombia en Miami
Nación

¿Quién es Antonella Farah Louis, la nueva cónsul de Colombia en Miami?

Colegio.jpg
Nación

Firman acuerdo para construir 13 colegios en Cundinamarca y el Valle por $887.000 millones

Publicidad

En el resultado nacional, la segunda vuelta registró una participación del 63,60 %, con cerca de 26,34 millones de votantes, mientras que en primera vuelta llegó al 57,92 %. La contienda terminó con una diferencia estrecha entre los candidatos, pues el actual presidente Abelardo De La Espriella obtuvo 12.960.166 votos, equivalentes al 49,19 %, y el senador Iván Cepeda alcanzó 12.708.312, el 48,24 %, según las cifras del informe.

La MOE también identificó diferencias regionales y sociales en el comportamiento electoral. De La Espriella tuvo mayor respaldo en municipios del centro andino y la Orinoquía, mientras Cepeda se impuso en amplias zonas del Pacífico, la Amazonía, el Caribe y Bogotá. Además, Cepeda obtuvo mejores resultados en los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas, donde alcanzó el 57 % de los votos.

Elecciones-Colombia-AFP.jpg
Elecciones en Colombia
Foto: AFP

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El informe también encontró un respaldo mayoritario a Cepeda en territorios rurales y comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado. En los municipios que hacen parte de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), obtuvo 1.836.692 votos, equivalentes al 63,9 % de la votación, y ganó en 127 de los 168 municipios de estas circunscripciones.

Publicidad

La diferencia fue todavía mayor en las zonas rurales de estos territorios, pues Cepeda obtuvo el 71,59 % de los votos, frente al 26,81 % del entonces candidato Abelardo De La Espriella. Además, la participación rural llegó al 62,33 %, por encima del 57,3 % registrado en las zonas urbanas de las circunscripciones de paz. Este resultado contrasta con la tendencia general del país, donde la participación urbana superó a la rural.

El respaldo a Cepeda también se reflejó en los territorios indígenas. En la primera vuelta ganó en 133 de los 137 resguardos que contaban con puestos de votación, mientras que De La Espriella se impuso en cuatro. En segunda vuelta, Cepeda mantuvo la mayoría en 132 resguardos y su rival ganó en cinco. En los consejos comunitarios de comunidades negras, Cepeda también se impuso en 130 de los 134 territorios analizados.

Publicidad

Para la MOE, estos resultados muestran la importancia de observar cómo votan las comunidades expuestas a la violencia y las desigualdades sociales. La organización también advirtió que el estrecho margen de la elección y la composición del Congreso para el periodo 2026-2030 plantean el reto de construir acuerdos entre el nuevo Gobierno, los sectores independientes y la oposición.

Relacionados

MOE

violencia

Publicidad

Publicidad

Publicidad