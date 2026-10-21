Zonas afectadas por la violencia igualaron la participación electoral de las zonas sin riesgo: MOE

La violencia no impidió que los ciudadanos salieran a votar en las elecciones presidenciales de 2026. Así lo señala un análisis de la Misión de Observación Electoral (MOE), que identificó 386 municipios en riesgo por violencia y encontró que la participación fue similar a la de las zonas sin riesgo. Los resultados hacen parte de dos libros que presentó la organización sobre el seguimiento a los comicios de la primera y segunda vuelta presidencial que se llevaron a cabo en mayo y junio de este año.

En los municipios con riesgo extremo, el 59,39 % de los ciudadanos habilitados votó en primera vuelta, frente al 58,63 % en las zonas sin riesgo. En segunda vuelta, la participación fue del 64,64 % y el 64,90 %, respectivamente. La MOE destacó que este comportamiento contrasta con el de 2022, cuando una mayor exposición a la violencia estaba asociada con una menor participación electoral.

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En el resultado nacional, la segunda vuelta registró una participación del 63,60 %, con cerca de 26,34 millones de votantes, mientras que en primera vuelta llegó al 57,92 %. La contienda terminó con una diferencia estrecha entre los candidatos, pues el actual presidente Abelardo De La Espriella obtuvo 12.960.166 votos, equivalentes al 49,19 %, y el senador Iván Cepeda alcanzó 12.708.312, el 48,24 %, según las cifras del informe.

La MOE también identificó diferencias regionales y sociales en el comportamiento electoral. De La Espriella tuvo mayor respaldo en municipios del centro andino y la Orinoquía, mientras Cepeda se impuso en amplias zonas del Pacífico, la Amazonía, el Caribe y Bogotá. Además, Cepeda obtuvo mejores resultados en los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas, donde alcanzó el 57 % de los votos.



Elecciones en Colombia Foto: AFP

El informe también encontró un respaldo mayoritario a Cepeda en territorios rurales y comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado. En los municipios que hacen parte de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), obtuvo 1.836.692 votos, equivalentes al 63,9 % de la votación, y ganó en 127 de los 168 municipios de estas circunscripciones.

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La diferencia fue todavía mayor en las zonas rurales de estos territorios, pues Cepeda obtuvo el 71,59 % de los votos, frente al 26,81 % del entonces candidato Abelardo De La Espriella. Además, la participación rural llegó al 62,33 %, por encima del 57,3 % registrado en las zonas urbanas de las circunscripciones de paz. Este resultado contrasta con la tendencia general del país, donde la participación urbana superó a la rural.

El respaldo a Cepeda también se reflejó en los territorios indígenas. En la primera vuelta ganó en 133 de los 137 resguardos que contaban con puestos de votación, mientras que De La Espriella se impuso en cuatro. En segunda vuelta, Cepeda mantuvo la mayoría en 132 resguardos y su rival ganó en cinco. En los consejos comunitarios de comunidades negras, Cepeda también se impuso en 130 de los 134 territorios analizados.

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Para la MOE, estos resultados muestran la importancia de observar cómo votan las comunidades expuestas a la violencia y las desigualdades sociales. La organización también advirtió que el estrecho margen de la elección y la composición del Congreso para el periodo 2026-2030 plantean el reto de construir acuerdos entre el nuevo Gobierno, los sectores independientes y la oposición.