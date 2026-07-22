Presidente del CNE defendió escrutinios y rechazó señalamientos de fraude en elección presidencial

En el marco del foro por los 40 años del Código Electoral, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), magistrado Benjamín Ortiz, defendió el trabajo de las comisiones escrutadoras, rechazó los señalamientos de fraude en los procesos electorales y se refirió a las demandas de nulidad presentadas contra la elección presidencial de Abelardo De La Espriella.

Durante su intervención, el magistrado Ortiz cuestionó las críticas dirigidas contra las comisiones escrutadoras y aseguró que se trata de funcionarios que actúan con independencia y bajo estrictos procedimientos legales.

“Me sorprende y me llena de tristeza ver cómo olímpicamente se va descalificando la tarea de las comisiones escrutadoras, ignorando que son operadores judiciales independientes, revestidos de dignidad, fundamentados éticamente, y que prestan un servicio a la sociedad y a la democracia, y terminan siendo señalados como autores de maniobras fraudulentas", afirmó.

Bandera Colombia y CNE. Foto: CNE.

"Todo un proceso garantista que lo único que hace es legitimar la transparencia de ese proceso. Cuando salen a vociferar y a proclamar fraudes, jamás le cuentan al oyente o al lector que tuvieron todas las oportunidades procesales para controvertir”, agregó.



El presidente del CNE también se pronunció sobre las acciones de nulidad que cursan contra la elección presidencial y explicó que, una vez el Consejo Nacional Electoral declaró la elección y notificó el acto administrativo correspondiente, esa decisión quedó en firme, por lo que ahora corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa pronunciarse sobre su legalidad.

“Una vez el Consejo Nacional Electoral se pronuncia, que lo hace mediante un acto administrativo y el mismo es notificado en una audiencia pública, adquiere firmeza, lo que implica que la autoridad administrativa pierde competencia y serán los tribunales, para el caso de la Sección Quinta del Consejo de Estado, al estudiar la demanda o las demandas, la que determine si el actuar de la corporación que represento se ajustó o no a la Constitución y a la ley al declarar elegido presidente de la República", destacó.

Mesa de ayuda CNE / Imagen de referencia Consejo Nacional Electoral de Colombia

"Ya el Consejo Electoral decidió, junto con mis compañeros, y ni siquiera el Consejo Electoral, la ciudadanía decidió. Las autoridades electorales escrutaron”, añadió Ortiz.

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En el mismo evento, el registrador nacional, Hernán Penagos, abordó el debate sobre la eventual implementación del voto electrónico en Colombia y consideró que, en las actuales condiciones, el país no cuenta con el consenso necesario para avanzar hacia ese modelo.

“Si con un sistema electoral eminentemente manual se ha dado cuenta usted la serie de, excúseme la palabra, infundios que se han expresado durante estos últimos dos años, ¿qué tal que tuviéramos en Colombia un proceso de voto electrónico? Y no es que lo esté atacando, estoy hablando de la realidad de nuestro país. El mejor sistema electoral, dicen los que conocen, es aquel que más confianza genera (…) Luego, el voto electrónico puede ser bueno en la medida en que haya un absoluto consenso nacional, pero implementarlo de buenas a primeras sin un consenso nacional no es válido”, manifestó.