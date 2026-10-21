¿Quién es Antonella Farah Louis, la nueva cónsul de Colombia en Miami?

La economista colombiana Antonella Farah Louis asumió oficialmente el cargo de cónsul general de Colombia en Miami, Estados Unidos, con el objetivo de liderar la atención consular para los connacionales residentes en esa circunscripción. De acuerdo con información del consulado, su administración estará enfocada en optimizar los servicios ciudadanos y fortalecer los lazos comerciales, culturales y comunitarios entre Colombia y el estado de Florida.

Farah cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años en los sectores público y privado, especializándose en desarrollo regional, competitividad y relaciones institucionales. A lo largo de su carrera ha encabezado proyectos y estrategias vinculados a entidades como la Presidencia de la República, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Gobernación de Bolívar y la Corporación Turismo Cartagena.

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"Asumo esta responsabilidad con agradecimiento a Dios, al presidente por la confianza depositada en mí para esta labor y con un profundo compromiso con Colombia y nuestros connacionales. Queremos un consulado que escuche, oriente y acompañe", declaró la nueva cónsul durante su posicionamiento.

La diplomática enfatizó que su modelo de gerencia buscará ir más allá de los trámites tradicionales, conectando a la comunidad migrante con emprendedores, empresarios y actores estratégicos para potenciar el talento colombiano en el exterior.



¿Quién es Antonella Farah Louis, la nueva cónsul en Miami?

Antonella Farah Louis es una economista colombiana con experiencia en gestión pública, desarrollo económico y turismo. En su hoja de vida destaca el trabajo de articulación público-privada e institucional en las siguientes entidades:

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• Presidencia de la República: Liderazgo e impulso a proyectos de desarrollo institucional y regional.

• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Gestión de iniciativas enfocadas en competitividad y promoción.

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• Gobernación de Bolívar y Corporación Turismo Cartagena: Dirección de proyectos estratégicos de desarrollo económico y sectorial en la región Caribe.