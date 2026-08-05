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Firmante del Acuerdo de Paz fue asesinado en Ocaña; es el sexto caso en Norte de Santander este 2026

Wilfred Lindarte Carrascal adelantaba su proceso de reincorporación en La Guajira y anteriormente había sido víctima de desplazamiento forzado desde la vereda San José de las Pitas, en Convención, Norte de Santander.

Firmante del acuerdo de paz asesinado en Ocaña.
Firmante del acuerdo de paz asesinado en Ocaña.
Suministrada.
Por: Cristian Santiago
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

Wilfred Lindarte Carrascal, firmante del Acuerdo de Paz de 2016, fue asesinado el pasado 3 de agosto de 2026 en el municipio de Ocaña, convirtiéndose en el sexto firmante del acuerdo asesinado en el país durante este año, según la información presentada por Indepaz.

De acuerdo con los datos divulgados, Lindarte Carrascal adelantaba su proceso de reincorporación en el departamento de La Guajira y anteriormente había sido víctima de desplazamiento forzado desde la vereda San José de las Pitas, en el municipio de Convención, Norte de Santander.

Posteriormente, se trasladó desde La Guajira hacia Ocaña. Mientras se encontraba en el barrio José Antonio Galán fue atacado por hombres armados que le dispararon, causándole heridas de gravedad.

Aunque fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica, falleció, debido a la gravedad de las lesiones.

La información también señala que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana ATI 006/26, que incluye al municipio de Ocaña, advirtiendo sobre el alto riesgo para la población civil y, especialmente, para los firmantes del Acuerdo de Paz, debido a la intensificación de la confrontación entre grupos armados ilegales.

Según el reporte, en la zona hacen presencia el Frente 33 del Bloque Magdalena Medio, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el ELN y otras bandas de carácter local, situación que ha generado homicidios selectivos, desplazamientos forzados y otras graves violaciones a los derechos humanos.

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