Fiscal especializado protagoniza caso de maltrato contra la mujer

BLU Radio conoció un nuevo caso de maltrato contra la mujer; esta vez el protagonista es el fiscal especializado Daniel Riveros, quien habría golpeado a su novia causándole graves lesiones que la remitieron a un centro hospitalario. (Vea aquí: No para la violencia contra la mujer: su expareja la hirió con arma blanca )



Según la información, este sujeto habría agredido a la mujer que también es funcionaria del ente acusador, y con un cuchillo en mano el hombre la encerró en un baño y le propino varios puños en el estómago, esto, al parecer, para no dejar rastro del ataque.



Luego de ser agredida la funcionaria tuvo que ser internada en la Fundación Santa Fe donde actualmente se recupera de las lesiones causadas por su pareja.



El hecho ya está en conocimiento de las autoridades y es la misma Fiscalía la que adelanta la investigación.



Datos sobre maltrato a la mujer



En marzo de este año la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer reveló los resultados de un estudio con el cuál se realizó entre 2009 y 2014 y con el que se buscaba conocer la percepción de los colombianos sobre la violencia contra las mujeres.



El II Estudio de Tolerancia Social e Institucional frente a la violencia contra las mujeres, que fue apoyada por la ONU Mujeres y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, concluyó que aunque se siguen presentando ataques contra la mujer, la sociedad tolera menos estas conductas.



Aspectos positivos en el conjunto de la sociedad



Los resultados del citado estudio indican que, durante los últimos cinco años, entre 2009 y 2014, se han registrado importantes cambios respecto a la tolerancia del conjunto de la sociedad frente a las violencias contra las mujeres, entre ellos los siguientes:



• En dicho periodo, el número de personas que pensaba que “cuando los hombres están bravos es mejor no molestarlos”, disminuyó del 76 al 66 por ciento.



• Así mismo, el número de personas que consideraba que “las mujeres que siguen con sus parejas después de ser golpeadas es porque les gusta”, se redujo del 49 al 45 por ciento



• Mientras en el 2009 el 59 por ciento pensaba que “las mujeres que se visten de manera provocativa se exponen a que las violen”, en el 2014 esta cifra bajó a 37 por ciento.



• Mientras hace cinco años el 88 por ciento afirmaba que “la ropa sucia se lava en casa”, hoy se registra un 78 por ciento de quienes piensan así.



• En el 2009 el 31 por ciento consideraba que “una buena esposa debe obedecer a su esposo así no esté de acuerdo”, mientras que en el 2014 este índice fue del 19 por ciento.



• El 39 por ciento de los encuestados consideraba en el 2009 que “los hombres siempre están listos para el sexo”, cifra bajó a 27 por ciento en el 2014.



Aspectos positivos entre funcionarios públicos



La encuesta también revela aspectos positivos que en esta materia se dan hoy entre los funcionarios públicos encargados de atender los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, como los siguientes:



• Mientras en el 2009 un 27 por ciento de los funcionarios pensaba que “si las mujeres conservaran su lugar serían menos agredidas por sus parejas”, en el 2014 bajó a un 20 por ciento.



• Mientras hace cinco años un 58 por ciento consideraba que “la ropa sucia se lava en casa”, desconociendo el papel del Estado en la regulación de la violencia intrafamiliar, este porcentaje disminuyó a 54 por ciento en 2014.



• En el 2009 el 15 por ciento pensaba que “lo que pasa en el espacio privado no es responsabilidad de las instituciones”, porcentaje que bajó al 10 por ciento en el 2014.



• Antes el 28 por ciento de las servidoras y servidores públicos consideraba que “solo las mujeres sin autoestima sufren de violencia”, cifra que hoy registra un 16 por ciento.



• En el 2009 el 46 por ciento pensaba que “hay casos de violencia de pareja en los que pareciera que a la mujer le gusta que le peguen”, índice que se redujo al 33 por ciento en el 2014.



Indicadores preocupantes frente a funcionarios públicos



De acuerdo con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, si bien en el país se registran avances importantes, todavía siguen arraigados prejuicios frente a los derechos de las mujeres y, aún más, por funcionarios encargados de atender a las víctimas, lo que incide en la revictimización de las mujeres, en la atención integral y en el impacto de las estrategias de prevención.



Entre los hallazgos del estudio en este sentido, los funcionarios públicos encuestados piensan:



• Todavía el 6 por ciento de las servidoras y servidores públicos está totalmente de acuerdo con que “una mujer debe aguantar la violencia del marido para mantener unida a su familia”.



• El 23 por ciento de servidoras y servidores públicos está de acuerdo con que “las mujeres que siguen con sus parejas después de ser golpeadas es porque les gusta”.



• El 21 por ciento afirma que “las mujeres que se visten de manera provocativa se exponen a que las violen”.



• El 11 por ciento de los funcionarios piensa que “si una mujer no opone resistencia, no se puede decir que fue una violación”.



• El 64 por ciento piensa que “si está en sus manos resolver un caso de violencia de pareja, la acción que haría es buscar que las partes concilien”, contrariando la ley que prohíbe la conciliación en casos de violencia intrafamiliar.



• Sólo el 81 por ciento de servidoras y servidores competentes en el tema de violencia saben que en el país hay leyes sobre violencia contra las mujeres.





Indicadores preocupantes frente a ciudadanos y ciudadanas



Por su parte, los ciudadanos y ciudadanas entrevistadas señalan:



• El 18 por ciento afirma que “los hombres de verdad son capaces de controlar a sus mujeres”.



• El 24 por ciento piensa que “las mujeres que se meten con hombres violentos no se deben quejar de que las golpeen”.



• El 37 por ciento considera que “las mujeres que se visten de manera provocativa se exponen a que las violen”.



• El 19 por ciento considera que “una buena esposa debe obedecer a su esposo así no esté de acuerdo”.



• El 26 por ciento de la población considera que “es normal que los hombres no dejen salir sola a su pareja”.