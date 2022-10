Fiscal general de Venezuela habla sobre su amistad con Gustavo Petro

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en diálogo con Mañanas BLU, admitió que sí existe una relación con varios políticos colombianos, como el excandidato presidencial Gustavo Petro y la exsenadora Piedad Córdoba.

Cabe señalar que el pasado 23 de febrero el fiscal del vecino país publicó en su cuenta de Twitter un trino en el que reafirmó su amistad con el líder de la Colombia Humana, comentario que generó diversas opiniones en redes sociales.

@petrogustavo desde Venezuela 🇻🇪 reivindico nuestra amistad y tu firmeza por alzar tu voz contra la guerra en nuestra #Patria https://t.co/92CA7UfHSS — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) February 24, 2019

Néstor Morales: ¿Cómo es la relación con Petro, señor fiscal?

Tarek William Saab: “Esto es una violación a la dignidad humana. Uno no puede tener una amistad en Colombia. Tengo muchos amigos que hoy están en Colombia. Yo he ido al Festival de Poesía en Medellín, al Festival de Poesía en Bogotá. Tengo amigos escritores, tengo amigas intelectuales y artistas en Colombia (…) Acaso el que uno tenga una comunicación, una amistad con un colombiano, me hace a mí sujeto de una orden de captura por Interpol o por la Policía colombiana. Tengo en Colombia a múltiples amigos, de diversas ideologías”.

Asimismo, dijo que a Petro lo conoció cuando era diputado y él viajó a Colombia en calidad de presidente de la Comisión de Política Exterior.

Néstor Morales: “Por lo que usted me cuenta, siguen en comunicación con Petro y con otros políticos colombianos ustedes allá, fiscal”.

Tarek William Saab: “Y con Piedad Córdoba también tengo una excelente amistad histórica. Nos hemos encontrado en foros nacionales e internacionales, ¿cuál es el problema? ¿No puedo tener amistad con Piedad Córdoba? ¿No puedo tener amistad con periodistas? No los voy a nombrar (periodistas) porque si los nombro los irá a detener la Policía colombiana”.

