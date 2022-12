Fiscal propone que autores de delitos de lesa humanidad puedan hacer política

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, habló sobre quiénes podrán hacer política en Colombia, luego de que se anunciara desde La Habana, Cuba, la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz para los guerrilleros de las Farc y miembros del Estado que acepten los delitos en el marco de la guerra.



Dijo que actualmente en la Constitución colombiana está establecido que existe la posibilidad de participación en política de los desmovilizados cuando son condenados por delitos políticos y conexos, pero hay una excepción que dice que quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, no pueden participar en política.



Montealegre confesó en entrevista con BLU Radio que propondrá al Congreso de la República que se elimine esa restricción para que quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad no puedan participar en política.



“Me parece que existe un obstáculo grande para la consecución de la paz y creo que una de las tareas que tendrá la comisión legislativa (llamado congresito) es que hay que abolir esa prohibición de entender que los delitos de lesa humanidad no pueden ser conexos con el delito político para efectos de participación política”, comentó.



“En aras de la paz, el Congreso de la República tendría que suprimir esa prohibición constitucional que existe actualmente”, añadió.



Montealegre dijo que su propuesta incluye tanto a guerrilleros de las Farc como del ELN, pero no para exparamilitares, de tal manera que quienes dejen de hacer parte de estos grupos ilegales puedan participar en política.



“La propuesta es que la prohibición se levante frente a los delitos de lesa humanidad conexos con el delito político pero que se mantenga para el paramilitarismo, es que hay una diferencia, si bien ambos han cometido graves violaciones a los derechos humanos, en temas de conflicto una cosa es la política del paramilitarismo y otra la insurgencia armada”, finalizó.



