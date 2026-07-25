Fiscalía imputa exdirectivo de MinDefensa por irregularidades en contratos de helicópteros

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra el exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional, Herbert Arnulfo Buitrago Galán; Carlos Martín Uribe Forero, y el ciudadano estadounidense James Lester Montgomerie por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de un contrato de mantenimiento de helicópteros rusos MI-17 del Ejército, que habría sido otorgado a una empresa que no cumplía con los requisitos exigidos.

El caso se centra en un contrato firmado el 31 de diciembre de 2024 por 32 millones de dólares, cuyo objetivo era garantizar el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional. No obstante, la investigación indica que el proceso fue direccionado para beneficiar a una empresa específica, mediante el uso de una modalidad contractual inadecuada y la modificación de las condiciones para facilitar su adjudicación.

De acuerdo con la Fiscalía, Herbert Arnulfo Buitrago Galán habría liderado estas actuaciones. Presuntamente, dio instrucciones para favorecer al contratista, coordinó el flujo de información con los particulares involucrados y participó como traductor en las comunicaciones con Montgomerie. Además, habría aportado una cotización por más de 36 millones de dólares que sirvió de base para estructurar el contrato, pese a conocer las advertencias sobre la falta de capacidad técnica, jurídica, financiera y de experiencia del contratista.

Por su parte, Uribe Forero y Montgomerie habrían intervenido en reuniones clave del proceso contractual. La investigación señala que, posteriormente, Uribe Forero habría incidido en la modificación de la forma de pago, permitiendo un anticipo del 50 % del valor total del contrato. En ese contexto, el 15 de abril de 2025 se desembolsaron 16.231.700 dólares, aunque el contratista solo había ejecutado actividades por cerca de 2,6 millones de dólares.



Las irregularidades derivaron en un incumplimiento del contrato. En noviembre de 2025, el Ministerio de Defensa declaró que no se realizó el mantenimiento de las aeronaves, lo que afectó la operatividad de estos equipos estratégicos.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Buitrago Galán el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. A Uribe Forero y Montgomerie, debido a su posible participación, les fueron imputados los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción y peculado por apropiación. Los cargos no fueron aceptados.

