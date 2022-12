Fondo Premium ha entregado $35 mil millones de $340 mil millones: interventor

El interventor del Fondo Premium, Alejandro Revollo, habló en Mañanas BLU sobre la eventual posibilidad de un principio de oportunidad para Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, cerebros del desfalco fraguado.



“No nos oponemos a un eventual acuerdo (con la Fiscalía), pero este debe basarse en una oferta para reparar a las víctimas”, enfatizó. (Lea también: Lista boleta de libertad de exdirectivo de Interbolsa, Javier Tomas Villadiego )



Explicó que Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo no han colaborado en la reparación de las víctimas, “hubo unos ofrecimientos en la entrega de bienes pero quedó en eso, en ofrecimiento. Realmente no ha habido nuevos ofrecimientos”.



En ese sentido, Revollo aclaró que se han logrado recuperar 35 mil millones sobre una suma de reclamaciones de 340 mil millones de pesos, es decir, menos del 10 por ciento. (Lea también: En libertad primer exdirectivo de InterBolsa, Javier Tomás Villadiego )



El interventor agregó que en los próximos días serán entregados 15 mil millones de pesos a las víctimas del Fondo Premium, lo que completa el valor de los 35 mil millones de pesos.



“El único que hizo una entrega voluntaria de activos fue Juan Carlos Ortiz con las acciones de Millonarios, es el único activo que voluntariamente se ha entregado. De resto, entregas voluntarias no ha habido de ninguna de las personas intervenidas”, dijo Revollo. (Lea también: Fiscalía radicó acusación contra directivas del Fondo Premium )



Así las cosas, de las 1.028 víctimas del desfalco de Interbolsa, se han reparado 88 en su totalidad.



Por otra parte, el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, advirtió que solo habrá principio de oportunidad si pagan todos los recursos desfalcados.



“He dicho que si se pusieron de acuerdo para desfalcar, que se pongan de acuerdo para reparar”, dijo el vicefiscal Perdomo a Blu Radio. (Lea también: Procuraduría pide medida de aseguramiento a Víctor Maldonado por caso InterBolsa )



Además, anunció que viajará a España a reunirse con la fiscal general de ese país para hablar sobre Víctor Maldonado, quien se encontraría en ese país.



Sobre Maldonado, Revollo aclaró que la famosa pizzería Archies, propiedad en 100 por ciento del mismo, tampoco ha sido devuelta.