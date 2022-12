François Hollande, obligado a dar explicaciones sobre su vida privada

La vida privada de François Hollande acaparaba este martes la actualidad en Francia, tras las revelaciones sobre la relación del presidente con una actriz y la hospitalización de su pareja Valérie Trierweiler, un día antes de una importante rueda de prensa presidencial.

Publicidad

En vísperas de esa conferencia de prensa, cuyo tema central debía ser la situación económica, Hollande se ve obligado a dar explicaciones, dado que esas revelaciones se producen en el peor momento para el presidente, que esperaba poner punto final a la página de un año 2013 catastrófico.

Cuando se preparaba a explicar el martes, ante 500 periodistas, su nueva política económica social-liberal, de la que esbozó las grandes líneas en su discurso de fin de año, Hollande se encuentra empantanado en un folletín que incomoda a sus partidarios y permite a la oposición denunciar un descrédito de la función presidencial.

Publicidad

El jefe de Estado no podrá evitar que se le hagan preguntas al respecto, aunque su equipo, al igual que el diputado socialista Jean-Christophe Cambadélis, señalan que los franceses no otorgan importancia a esta historia por considerar que lo que deben hacer sus dirigentes es "solucionar los problemas" de los ciudadanos y no "los problemas de pareja".

Publicidad

Un sondeo indicó el domingo que este caso no tiene ninguna incidencia sobre la popularidad, ya muy baja, de François Hollande. El 77% de los encuestados consideró que el asunto compete estrictamente a la esfera privada.

Pese a ello, Pierre Lellouche, exministro del gobierno de derecha de Nicolas Sarkozy, afirmó el lunes que le preocupan las posibles repercusiones de este asunto. "Cuando el país va mal, que nuestro presidente pase su tiempo haciendo eso es percibido como una prueba suplementaria de que Francia está decididamente más dotada para los chistes picantes que para las reformas económicas", dijo.

Publicidad

En cambio, otro dirigente de la derecha, el ex canciller y ex primer ministro Alain Juppé, consideró "odioso" que la prensa se inmiscuya e la vida privada del presidente. "Toda persona, incluyendo al presidente de la República, tiene derecho al secreto de su vida privada", dijo.

Publicidad

La tradicional indulgencia de los franceses con los amoríos de sus dirigentes es puesta a prueba esta vez por otra revelación, según la cual de departamento en que Hollande se reunía con la actriz Julie Gayet le habría sido prestado a ésta por otra actriz, Emmanuelle Hauck, que tuvo relaciones sentimentales con mafiosos corsos.

Desde las revelaciones del semanario Closer, Gayet no apareció en público ni hizo declaraciones a la prensa, sin embargo el lunes, su exesposo, el escritor y cineaste argentino Santiago Amigorena dijo que la actriz "está muy tranquila (...) ya que no hubo ninguna falta ni ningún engaño".

Publicidad

Le diario Le Monde evocó un mal funcionamiento de los servicios del Elíseo, dado que no verificaron que no hubiera ningún elemento problemático para la seguridad del presidente en el departamento, situado cerca del palacio presidencial.

Publicidad

Según el diario Le Parisien, Valérie Trierweiler, la compañera de Hollande, que tiene su despacho en el palacio presidencial y que lo acompaña en los viajes oficiales al extranjero, se enteró por el presidente de lo que ocurría el jueves por la tarde, poco antes de que la relación fuera revelada por la revista Closer.

Hospitalizada el viernes a raíz de una depresión, "parece estar dispuesta a perdonar", pero "quiere saber muy rápidamente cuáles son las intenciones de Hollande", escribió el lunes el diario, citando a uno de sus colaboradores.

Publicidad

Trierweiler, que tenía previsto salir del hospital este lunes, permanecerá aún hospitalizada. "Los médicos estiman que todavía necesita más reposo", indicó una fuente de su entorno.

Publicidad

El presidente Hollande no se casó nunca, ni con Valérie Trierweiler, ni con su precedente compañera, Ségolène Royal, con la que tuvo cuatro hijos.

La Constitución francesa no contempla el estatuto de "primera dama", pero la tradición es que las esposas de los presidentes tengan medios puestos a su disposición por la presidencia. Y la modernidad de Hollande en materia de costumbres no llegó hasta cambiar las cosas en este dominio separando estrictamente su vida personal de su vida pública.

Publicidad

Ahora se encuentra atrapado a su pesar en el terreno de la exposición pública de su vida íntima, del que se creía excluido cuando hizo su campaña afirmando que sería un presidente "normal", opuesto a Nicolas Sarkozy, que no vacilaba en exponer su vida familiar tanto con Cecilia Ciganer-Albeniz, de la que se divorció estando en funciones, como con la cantante Carla Bruni, con la que se casó poco después.

Publicidad

AFP.