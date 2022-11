"Frechette está desvariando": Alfredo Rangel

Ante los señalamientos que hizo en entrevista con el diario el Espectador el ex embajador de Estados Unidos, Myles Frechette, quien calificó el desarme promovido a los grupos paramilitares por parte del expresidente Álvaro Uribe como algo "chimbo”.



"Las Convivir fueron la raíz de lo que después se convirtió en un enorme problema. Cuando Uribe como presidente se dio cuenta de que ya los gringos estaban oliéndose todo, entonces decidió hacer el desarme de los paramilitares. Un desarme completamente chimbo, como usted sabe. Había unidades completas que nunca habían sido Convivir ni nada de esas cosas. Y Washington se quedó dormido", afirmó.



El senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel dijo que el exembajador está desvariando, "desafortunadamente el exembajador Myles Frecchette está desvariando lo que ha dicho no corresponde a la verdad histórica de lo hechos, los paramilitares no nacieron con las convivir que existían previamente, el expresidente Álvaro Uribe desmovilizó el 90% de los paramilitares y eso contribuyó a que el país se normalizará, se redujo el secuestro, el homicidio, el desplazamiento forzoso y se dio protección a los defensores de Derechos eso cómo resultado del desarme de los paramilitares".



Myles Frechette también habló sobre el “chantaje” que le estarían haciendo al presidente Juan Manuel Santos los militares agrupados en ACORE.