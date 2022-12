Fue lamentable que Cambio Radical le haya dado aval a ‘Kiko’ Gómez: Rodrigo Lara

El director del Partido Cambio Radical habló en Mañanas BLU sobre la sentencia de 55 años a ‘Kiko’ Gómez exgobernador de La Guajira, quien pertenecía a la colectividad y fue condenado por tres homicidios.



Lara afirmó que personalmente celebra la condena proferida contra el exgoberador pues “este es un ejemplo para el país y es bueno que la justicia no deje impune este tipo de actos”.



Sobre el aval que el partido otorgó hace años a Gómez, Lara afirmó que es “gravísimo” y calificó como lamentable la situación “pues faltó energía para evitarlo y no otorgarlo y pues ojalá expliquen (la dirección de la época) qué fue lo que pasó”.



Aseguró que la responsabilidad por el aval no puede ser objetiva “hay que preguntar e investigar si se tenían los elementos suficientes para evitarla”.