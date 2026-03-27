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Blu Radio  / Nación  / "Fue un error de minutos": exviceministro de Igualdad tras foto íntima enviada a funcionaria

"Fue un error de minutos": exviceministro de Igualdad tras foto íntima enviada a funcionaria

Para respaldar su versión de los hechos, Duque presentó un peritaje forense de su dispositivo celular.

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