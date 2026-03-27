"Fue un error de minutos": exviceministro de Igualdad tras foto íntima enviada a funcionaria

En una reciente entrevista, Acxan Duque, quien se desempeñaba como jefe de la oficina jurídica y viceministro en el Ministerio de la Igualdad, explicó los detalles detrás del incidente que lo llevó a presentar su renuncia irrevocable. El caso, que ha escalado a la opinión pública, gira en torno al envío de una fotografía íntima a una funcionaria de la entidad el pasado 25 de marzo de 2026.



Cronología de un mensaje equivocado

Según el relato de Duque, los hechos ocurrieron a las 7:31 de la mañana, minutos después de haber realizado ejercicio en su habitación. El exfuncionario explicó que tenía varios chats de WhatsApp abiertos simultáneamente mientras hablaba por audífonos con un amigo.

A las 7:17 a.m. envió un contenido político de TikTok a la funcionaria, a quien tenía guardada bajo el nombre de "Grupo de asuntos legislativos" debido a que no recordaba su nombre en ese momento. Catorce minutos después, envió la imagen desnudo. Duque sostiene que el mensaje estaba destinado a su pareja sentimental, pero que, por un error táctil. La imagen llegó a ambos destinatarios al mismo tiempo.



La defensa técnica y el reporte voluntario

Para respaldar su versión de los hechos, Duque presentó un peritaje forense de su dispositivo celular. Según este dictamen, se certifica que la misma imagen fue enviada a dos chats distintos exactamente a la misma hora, lo que, según su criterio, demuestra la falta de dolo o intención de acosar.

El exviceministro enfatizó que, tras percatarse del error, borró la imagen e inmediatamente pidió excusas a la afectada. Además, reportó el incidente de manera voluntaria ante la oficina de Control Interno a las 9:38 a.m. del mismo día, solicitando la activación de los protocolos de convivencia de la institución.



Acoso laboral vs. error involuntario

A pesar de la versión de Duque, la funcionaria presentó una queja ante el departamento de talento humano, manifestando su inconformidad y agresión por el contenido recibido y solicitando mantener una comunicación estrictamente profesional. Duque, por su parte, insiste en que no existe una conducta de acoso tipificada, ya que no hubo mensajes previos, llamadas, ni encuentros privados con la colaboradora.

"El acoso en Colombia... no se debe permitir", afirmó Duque, asegurando que su renuncia no es una admisión de culpa por acoso, sino una medida para evitar que el escándalo sea utilizado como un "comodín" político para frenar los proyectos legislativos del Ministerio de Igualdad.



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