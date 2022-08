"Fue un inmenso gesto de reconocimiento": senadora Pizarro sobre imposición de banda presidencial

La senadora María José Pizarro, hija del asesinado líder del M-19 Carlos Pizarro Leongómez, habló en Mañanas Blu acerca de la imposición que hizo de la banda presidencial a Gustavo Petro este 7 de agosto. La congresista dijo que se trató de una sorpresa y que el presidente del Senado, Roy Barreras, le puso una especie de "trampa" para que conociera la mecánica del acto protocolario.

"Me enteré ahí mismo realmente. Roy Barreras me había citado el día anterior a la Plaza Bolívar, pero me dijo, por favor, ven para para cuadrar unas cosas de logística. Cuando llegué me dijo; 0tengo que ensayar el tema de de la banda, ven me acompañas'. Lo acompañé, pensé que era más una casualidad allí. Yo hice de de presidente, él colocó la banda, o sea, lo hizo más como él iba a hacerlo junto con la gente de protocolo. Bueno, me despedí y y al otro día, para mi sorpresa, él tuvo ese inmenso gesto de reconocimiento conmigo, como mujer en la política, como madre, también como hija de esta historia como hija de mi padre así que la verdad estaba profundamente conmovida", declaró la congresista.

La senadora Pizarro recordó que el proceso de paz del M-19 fue pionero en América Latina y la forma en que su padre fue asesinado tan solo unos días después de firmar la paz de esa guerrilla con el Estado colombiano.

