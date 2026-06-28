El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que un sismo de magnitud 4.3 se registró a las 3:39 de la madrugada (hora local) de este domingo 28 de junio de 2026 en el departamento del Chocó. El movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, a 12 kilómetros de Río Iró, y ocurrió a una profundidad de 86 kilómetros.

El evento fue inicialmente reportado con una magnitud de 4.0 en un boletín preliminar. Sin embargo, tras el análisis de los datos registrados por la Red Sismológica Nacional, el SGC actualizó el reporte y elevó la magnitud a 4.3.

El temblor se sintió en varias regiones de Colombia

¿Dónde se sintió el temblor de este sábado en Colombia?

Además del Chocó, el sismo se sintió con fuerza en el Eje Cafetero, donde numerosos ciudadanos manifestaron en redes sociales haber percibido un movimiento intenso durante la madrugada. Los reportes provinieron de municipios de Caldas, Risaralda y Quindío.



De igual forma, usuarios en Antioquia, Valle del Cauca y otros departamentos del occidente y centro del país también informaron haber sentido el temblor. La profundidad del evento favoreció que fuera percibido a varios kilómetros del epicentro.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales relacionados con el sismo.

Una región con frecuente actividad sísmica

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De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro se ubicó en las coordenadas latitud 5.10 y longitud -76.41, en una zona caracterizada por una importante actividad tectónica.

Colombia registra sismos de manera frecuente debido a la interacción de las placas Nazca, Suramericana y Caribe, así como a la presencia de fallas geológicas activas en distintas regiones del territorio nacional