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Blu Radio  / Nación  / Fundación Angelitos de Luz destina $3.000 millones para los afectados por el terremoto

Fundación Angelitos de Luz destina $3.000 millones para los afectados por el terremoto

La ayuda incluye 8.000 kits de alimentos y apoyo para familias de Caldas, Antioquia, Eje Cafetero y Valle del Cauca.

La Fundación Angelitos de Luz y un grupo de empresas aliadas anunciaron una inversión de 3.000 millo.jpg
Foto: suministrada
Por: María Camila Molano
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

La Fundación Angelitos de Luz y un grupo de empresas aliadas anunciaron una inversión de 3.000 millones de pesos para atender a familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y apoyar parte del proceso de recuperación de viviendas.

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Como primera medida, la iniciativa contempla la entrega de 8.000 kits de alimentos, equivalentes a más de 12 toneladas de productos cárnicos y no perecederos, que ya comenzaron a distribuirse en varias de las zonas golpeadas por la emergencia.

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Las ayudas están llegando a comunidades de Manizales, Supía y Riosucio, en Caldas; Titiribí, en Antioquia; además de otros territorios del Eje Cafetero y Valle del Cauca.

Sin embargo, la estrategia no estará concentrada únicamente en la atención inmediata, pues parte de los 3.000 millones serán destinados a contribuir con la reconstrucción de viviendas destruidas o afectadas, además de cubrir otras necesidades básicas de las familias damnificadas.

La Fundación Angelitos de Luz y un grupo de empresas aliadas anunciaron una inversión de 3.000 millo (1).jpg
Foto: suministrada

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Para la preparación de los paquetes alimentarios, Le Calvane Colombia dispuso su planta de producción y capacidad operativa y desde el día del terremoto, más de 100 colaboradores participaron en la elaboración, organización y disposición de los productos que hacen parte de los kits.

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En la iniciativa también participan Aris Mining, Fiore Group, Copper Giant, Denarius Metals y Libero Cobre, que aportaron recursos y capacidades para atender la emergencia junto con la Fundación Angelitos de Luz.

“Las emergencias exigen acciones concretas y articuladas. Esta donación representa el compromiso de las empresas participantes con las comunidades que hoy enfrentan las consecuencias de esta tragedia”, señaló la fundación.

La organización aseguró que el objetivo es mantener el acompañamiento más allá de las primeras semanas posteriores al sismo, con acciones enfocadas tanto en las necesidades inmediatas como en la recuperación de las condiciones de vida de las familias afectadas.

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