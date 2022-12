Gary Gray sería el director de la película Fast and Furious 8

Una foto publicada por Vin Diesel en su Facebook oficial, que incluso fijó como portada, confirmaría que Gary Gray se convertirá en el nuevo director de la película Fast and Furious 8.



The Hollywood Reporter había señalado que Gray ya se encontraba en conversaciones para dirigir el filme y la imagen compartida por uno de los coprotagonistas de la saga parece corroborarlo.



El neoyorquino dirigió filmes como The Italian Job (2003), A Man Apart (2003), Be Cool (2005), entre otros.



La octava versión de la película se estrenaría en los primeros meses de 2017.