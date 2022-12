General Mauricio Santoyo quedaría en libertad en menos de dos años

En Estados Unidos la justicia valora mucho la verdad como parte de la reparación, por lo que fue reducida la pena al general en retiro Mauricio Santoyo, luego de que en 2012 un juez de Virginia lo condenara a 156 meses de cárcel (13 años) y una multa de 125.000 dólares por narcotráfico.



Desde entonces, Santoyo está en una cárcel de mediana seguridad en Orlando, Florida, con derecho a aplicar a reducciones a su condena.



El abogado de Santoyo, Óscar Rodríguez, aseguró que “la sentencia ha sido reducida a 92 meses que es casi el 50 % de la sentencia inicial que fue impuesta hace 4 años”.



En ese sentido, el general Santoyo podría quedar libre en unos 20 meses, momento en el que podría volver a Colombia.



“Esta noticia nos agrada porque estamos llegando al final de esta horrible etapa, él es una persona que le dedicó tanto a su país”, manifestó el jurista.



Además, Rodríguez dijo que el general “ha hecho lo que ha tenido que hacer” aunque no confirmó la colaboración con la verdad.



El juez de la Corte del Distrito Este de Virginia, James C. Cacheris, decidió rebajar a casi la mitad la pena de prisión para Santoyo.



En 2012, Santoyo admitió "haber cometido errores" de los que se arrepentía y se declaró culpable de haber colaborado con actividades de narcotráfico así como de haber apoyado a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), disueltas en 2006 en el marco de unos acuerdos con el Gobierno del presidente Uribe (2002-2010).



Durante el proceso, Santoyo admitió haber aceptado sobornos de miembros de las AUC a cambio de información y otros tipos de asistencia, que permitieron a esta organización armada participar en actos terroristas y en el tráfico de estupefacientes.



Además, Santoyo reconoció haber informado a los miembros de las AUC de las detenciones previstas por los cuerpos de seguridad, incluyendo las operaciones de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, en inglés), así como de la realización de escuchas telefónicas no autorizadas, entre otras actividades.



La investigación contra Santoyo arrancó con las declaraciones de tres jefes de las AUC extraditados a Estados Unidos: Salvatore Mancuso, Juan Carlos "El Tuso" Sierra y Carlos Mario Jiménez o "Macaco", quienes lo vincularon con las mencionadas actividades ilegales.



En consecuencia, Santoyo se entregó a agentes estadounidenses en la oficina de la DEA en Colombia el 3 de julio de 2012 y ese mismo día fue trasladado al aeropuerto internacional Dulles, a las afueras de Washington.



Santoyo, que se retiró de la Policía Nacional en 2009, conoció a Uribe en 1995, cuando formaba parte de la unidad antisecuestro de la Policía; después custodió su campaña electoral y prestó servicio como jefe de seguridad en su primer período de Gobierno (2002-2006).



En el momento del escándalo, de gran trascendencia en Colombia, Uribe afirmó que el desempeño de Santoyo como jefe de seguridad fue bueno.