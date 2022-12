Gerente de hospital de Amagá pidió perdón y dijo que usó ambulancia para ahorrar plata

El escándalo por el que está en la cuerda floja la gerente del hospital de Amagá, Antioquia, Claudia Patricia Marín, sigue creciendo, después de que ella usara de manera indebida la ambulancia del hospital para llegar a una cita administrativa.

Desde Amagá, donde no se habla de otra cosa, la gerente Marín pidió disculpas por lo ocurrido. Al respecto mencionó que en la sede no cuentan con un carro administrativo y que como no tienen ese recurso, tomó la ambulancia.

"No contamos con estos recursos y lo que hice, lo hice de buena de fe... Por tratar de llevar una información que teníamos que cumplir con ella, le dije al conductor que me acercara. Y, en ese momento sucede el accidente”, dijo Marín.

Mientra tanto, el señor de 68 años atropellado por la ambulancia sigue hospitalizado y fue intervenido quirúrgicamente porque debieron ponerle tornillos en una pierna por la la gravedad de las heridas que le generaron lesiones en un tobillo.

Valentina, una de sus hijas, dijo que también tiene costillas rotas y el omoplato fracturado y pidió sanciones ejemplares para la directora del hospital.

"Cómo es posible que una ambulancia que no tenía equipos médicos o paramédicos esté movilizando particulares, sólo iba la señora y el conductor, y cuando la gente en el accidente le pidió que ayudaran a mi papá, se dieron cuenta que no había nadie más. Hasta la policía tuvo que intervenir", contó la hija.

La Seccional de Salud de Antioquia remitió el caso a la Procuraduría General de la Nación que determinará si hay lugar a sanciones o destituciones para la funcionaria Marín.

“De acuerdo con los resultados se procederá o no a hacer una sanción a la empresa social del estado y se remite a la Procuraduría para los fines pertinentes para lo relacionado en la investigación, frente a la presunta e inadecuada actuación de la gerente.”, dijo Beatriz Herrera Lopera Montoya, vocera Seccional de Salud de Antioquia.

“Esto ha pasado muy a menudo que utilizan la ambulancia para cosas personales por eso ojalá que sancionen”, dijo Beatriz Fernández, empleada del hospital.

Por su parte, Arnolia Cardona, usuaria del hospital aseguró que “supuestamente la ambulancia se utiliza es para casos de emergencia: un herido, una urgencia… eso lo sabe uno que no trabaja aquí, pero no es así.

El motociclista herido se recupera de una cirugía de más de 4 horas en un centro asistencial de Medellín.