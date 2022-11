Gerente de hospital de Isnos denuncia presunto acoso de alcalde del municipio

El hecho sobre un presunto caso de acoso laboral y sexual del que ha sido víctima por parte del alcalde local, Ruth Mildred Puentes Montenegro, gerente de la E.S.E Hospital San José del municipio de Isnos, se viene registrando, según la denunciante, desde hace dos años cuando ella asumió como gerente de la entidad.

De acuerdo con la funcionaria, el alcalde la amenaza constantemente con retirarla del cargo sino accede a sus pretensiones.

“Desde el momento en que me nombraron siempre en las reuniones este señor intentado a sobrepasarse conmigo me invitaba al jacuzzi y si no le hacía caso amenazaba con despedirme. Él bajo presión y amenaza me hizo firmar unas cartas de renuncia en blanco”, indicó la gerente de la entidad

Ante esta situación, el alcalde de la localidad Rigoberto Rosero, se mostró sorprendido y negó estas acusaciones.

“Preocupado porque son acusaciones graves, sin embargo, estamos mirando qué los entes de control entren a investigar y nosotros también estaremos prestos a demostrar las cosas porque esto no es así, las cosas que la señora gerente está diciendo”, sostuvo el alcalde de Isnos.

Puentes Montenegro ya interpuso las denuncias respectivas contra el mandatario, por este presunto caso de acoso laboral y sexual ante la Fiscalía General, la Procuraduría provincial de Garzón y ante el Ministerio de Trabajo.

