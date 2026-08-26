Gerente para Bogotá Clara Lucía Sandoval: "La gerencia llega para articular y destrabar proyectos"

La exconcejal de Bogotá, Clara Lucía Sandoval, ha sido designada por el presidente De La Espriella para ocupar un cargo inédito en la estructura administrativa del país: Gerente para Bogotá.

Este nuevo rol funcionará como un puente directo entre el gobierno nacional y el distrital, con el objetivo primordial de destrabar grandes proyectos que impactan a la capital.

Sandoval, quien dejó su curul en el Concejo distrital recientemente, explicó que se encuentra realizando los trámites requeridos previos a su posesión formal.

Articulación y superación de "cuellos de botella"

De acuerdo con la nueva funcionaria, la gerencia no pretende interferir con la administración local, sino servir de facilitadora y coordinadora desde el ámbito nacional.



"La gerencia llega precisamente para articular, para acelerar, para destrabar y hacer seguimiento a todos los proyectos estratégicos, a las inversiones prioritarias y a los compromisos del gobierno nacional", afirmó Sandoval, asegurando que se respetará al 100% la autonomía territorial del alcalde electo.

El enfoque de su labor estará centrado exclusivamente en el orden nacional, donde actualmente se identifican múltiples retrasos administrativos que afectan a los bogotanos

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Sandoval señaló que Bogotá posee megasobras estancadas debido a trámites que dependen directamente del Ejecutivo central: "Hay muchos cuellos de botella que dependen directamente del orden nacional, por ejemplo, licencias ambientales que han estado represadas, giros presupuestales frenados, trámites pendientes en diversos sectores, en infraestructura, en salud, en seguridad, etcétera".

Proyectos estratégicos en la mira: Movilidad y desarrollo

La primera gran tarea de la nueva gerencia será realizar una planeación estratégica para trazar una hoja de ruta con prioridades claras.

Entre los proyectos críticos identificados por Sandoval se encuentran la Autopista Norte, el avance del Metro de Bogotá, la PTAR Canoas para la descontaminación del río Bogotá, y las concertaciones ambientales en la Sabana, particularmente en el Lago de Torca. Sobre este último desarrollo urbano, advirtió que la demora en las concertaciones ambientales ha frenado la viabilidad para habilitar suelos destinados a vivienda.

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"La primera tarea es priorizar, agendar, mirar y establecer un semáforo de cada uno de los proyectos estratégicos de la nación en Bogotá", explicó.

Finalmente, respecto al futuro del transporte masivo, Sandoval reveló que se ha planteado formalmente empezar a planear una Línea 4 del Metro de Bogotá

Aunque reconoció que esta iniciativa se encuentra actualmente en una "etapa de utopía" o de "por qué no", detalló que la idea es que esta línea continúe el trazado desde la Calle 100 hasta la Calle 240, convirtiéndose en una solución clave de movilidad para el norte de la ciudad "Hay que soñar con la Bogotá del futuro y la Bogotá del futuro, sin duda alguna, va a necesitar esa línea cuatro", concluyó.