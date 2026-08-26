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“No es mucho, pero ayuda”: Eternit entregará 30 casas a damnificados por terremoto

La empresa puso a disposición viviendas prefabricadas para familias afectadas y anunció que trabaja con el Gobierno para definir su entrega.

Eternit entrega casas a damnificados por terremoto
Eternit entrega casas a damnificados por terremoto
Redes sociales X: @soyjaimeandres
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

La emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto dejó a miles de familias sin vivienda en diferentes regiones del país. En Buenaventura, donde el censo de la Gobernación del Valle registra 9.300 familias damnificadas, comenzaron a llegar soluciones habitacionales mediante aportes del sector privado.

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Una de las empresas que se sumó a la atención es Eternit Colombia, que anunció la entrega de 30 casas prefabricadas y más de 200 toneladas de tejas para las poblaciones afectadas. La primera vivienda ya fue instalada en Buenaventura y, de acuerdo con Jorge Andrés Palacio, gerente de Eternit Colombia, el sistema permite completar el montaje en pocas horas.

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¿Cómo son las casas que Eternit entregará a los damnificados?

Durante la entrevista con Néstor Morales, Palacio explicó que la vivienda instalada en Buenaventura tiene 48 metros cuadrados, distribuidos en dos habitaciones, un baño, sala y comedor. Para su instalación requiere una placa de concreto de ocho centímetros, sobre la cual se construye la estructura.

Son especialmente ideales para este tipo de emergencias”, señaló el gerente de Eternit, al referirse al sistema industrializado que la compañía desarrolla desde hace más de 18 años.

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La empresa utiliza un sistema de construcción en seco con paneles y materiales de fibrocemento. Según Palacio, estas estructuras cuentan con certificación bajo la norma sismorresistente NSR-10 y tienen un peso inferior al de una construcción tradicional en ladrillo y concreto.

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El empresario explicó que una vivienda de este tipo puede tener un costo cercano a 1,1 millones de pesos por metro cuadrado, dependiendo de sus características y dimensiones.

¿Cuántas casas donará Eternit tras el terremoto?

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Inicialmente, Eternit anunció la entrega de 30 viviendas prefabricadas. Palacio explicó que esas casas ya están listas en bodega y que la empresa espera definir con el Ministerio de Vivienda y el Fondo Milagro de Reconstrucción los lugares donde serán instaladas.

Tenemos 30 confirmadas listas en nuestra bodega para entregar
Señaló Jorge Andrés Palacio

Palacio reconoció que la ayuda de la empresa representa solo una parte de lo que necesitan las comunidades afectadas, pero destacó la importancia de sumar esfuerzos desde el sector privado. “No es mucho, pero ayuda”, afirmó el gerente de Eternit Colombia.

Además de las viviendas, la compañía ha donado más de 200 toneladas de tejas a diferentes poblaciones afectadas. El gerente explicó que esa cantidad permitiría cubrir aproximadamente 700 techos.

La empresa también señaló que está dispuesta a ampliar su apoyo, mientras avanza la coordinación con las autoridades para definir las necesidades de cada territorio. “Es poco lo que podemos aportar dada la dimensión del desastre, pero estamos prestos para ayudar”, concluyó Palacio.

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