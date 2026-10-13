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Blu Radio  / Nación  / Giro en caso de Carlos Eduardo Moreno, trabajador bancario que murió en Neiva: video es clave

Giro en caso de Carlos Eduardo Moreno, trabajador bancario que murió en Neiva: video es clave

Las imágenes muestran a Moreno Caviedes intentando hablar con uno de los empleados del establecimiento donde departía con unos amigos.

Trabajador bancario muerto en Neiva.
Trabajador bancario muerto en Neiva.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

Un video conocido tres días después de la agresión podría cambiar la hipótesis inicial sobre la muerte de Carlos Eduardo Moreno Caviedes, un trabajador bancario en Neiva. Mientras las primeras versiones apuntaban a una pelea o riña, las nuevas imágenes abrirían otra línea de investigación relacionada con un posible caso de acoso sexual.

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Las imágenes muestran a Moreno Caviedes intentando hablar con uno de los empleados del establecimiento donde departía con unos amigos. Sin embargo, el joven intenta evadirlo. Minutos después, el trabajador bancario se le acerca por la espalda e intenta abrazarlo, al parecer, sin su consentimiento. En ese momento, el empleado reacciona y le propina un puñetazo en el rostro.

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Tras el golpe, Moreno pierde el equilibrio, cae al suelo y se golpea fuertemente la cabeza. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció durante cuatro días en una unidad de cuidados intensivos, pero finalmente falleció a causa de una fractura craneoencefálica severa.

Ahora, las autoridades analizan el material audiovisual para esclarecer las circunstancias de la agresión, establecer las posibles responsabilidades y determinar si la reacción del joven que propinó el golpe se enmarca en la legítima defensa.

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