Gobierno aplaza para después de elecciones la actualización de beneficiarios de Familias en Acción

El Gobierno Nacional no actualizará el listado de beneficiarios de Familias en Acción con el Sisbén IV en el primer semestre de este año, como estaba previsto, dijo a BLU Radio la directora del DNP, Alejandra Botero.

Eso quiere decir que los actuales beneficiarios seguirán recibiendo los subsidios, aunque su puntaje en el nuevo Sisbén los clasifique como población que no es pobre. También implica que no entrarán nuevos beneficiarios. El proceso, dice la funcionaria, podría arrancar en agosto.

"Una solicitud del presidente es que no hagamos ningún cambio estructural en la composición de los programas hasta que no hayamos pasado la época electoral y hasta que no esté un poco más recuperada la economía", dijo Botero.

En BLU Radio les contamos varios casos de personas que quedaron inconformes con el nuevo Sisbén porque, por ejemplo, la encuesta arrojó que no están en la pobreza, sino que son vulnerables. El plan original del Gobierno era usar esa nueva base de datos para focalizar mejor los programas como Familias en Acción. En otras palabras, sacar a quienes no necesitan la ayuda y que entren nuevas personas en pobreza.

Muy probablemente este será un ‘chicharrón’ para el otro gobierno. También lo será la decisión de si adopta o no al Sisbén IV como método para definir quienes reciben los subsidios en el recibo de la luz, que es lo que dicen las recomendaciones de la Misión de Transformación Energética y varios organismos multilaterales.

Lo que sí va a dejar este Gobierno es el incremento de las ayudas a los afiliados del ingreso solidario, al 98% de la población pobre registrada en Sisbén IV y un Conpes de seguridad alimentaria con recomendaciones sobre cómo garantizar el acceso a alimentos en el mediano plazo.

