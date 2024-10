Gobierno confirma extensión del cese al fuego bilateral con disidencias de alias 'Calarcá'

En medio del inicio del sexto ciclo de diálogos entre el Gobierno nacional y las disidencias de las Farc de alias 'Calarcá', el comisionado para la Paz, Otty Patiño, confirmó que el Gobierno nacional extenderá el cese al fuego bilateral con ese grupo guerrillero.

"De eso estamos seguros. Lo que el presidente ha puesto de presente es que la extensión va a depender de las transformaciones territoriales y que el monitoreo no se haga solamente del cese al fuego sino debido a los planes que se hagan", dijo el comisionado Patiño. "Se le ha dado un valor un poco mítico al cese al fuego, de tal manera que lo fundamental aquí, y esa es nuestra diferencia con los gobiernos anteriores, no son los acuerdos sino los procesos donde concurren cada cual a su manera", agregó.

Cabe recordar que este cese al fuego bilateral se terminará el próximo martes 15 de octubre, por lo que desde las mesas de diálogo estaban a expectativas de una prórroga entre 3 a 6 meses. En el nuevo ciclo que inició este viernes en Bogotá, e irá hasta el 19 de octubre, se abordará entonces a detalle ese aspecto fundamental para el proceso.

Entre tanto, fue el mismo comisionado quien reconoció que hay territorios en el país que han sido desarrollados gracias a la colaboración entre las comunidades y las disidencias. "En muchos de estos sitios los guerrilleros han construido infraestructura, carreteras, escuelas; han hecho cultivos, que no son solamente los ilegales, sino sustitutivos. Han hecho en muchas partes lo que no ha hecho el Estado: pagan profesores, pagan médicos incluso", dijo Patiño.

Para el Gobierno, no todo lo que hace un ilegal es malo, pues aseguran que es posible continuar con los proyectos positivos que realizan los guerrilleros. "El comentario del presidente fue: lo que no ha hecho el Estado, lo han hecho las comunidades y los guerrilleros allá. Ese reconocimiento me parece importante transmitirlo", continuó el comisionado.

¿Y los diálogos con el ELN?

En cuanto a las negociaciones con el ELN, el Gobierno nacional aseguró que las puertas siempre han estado abiertas. "Nunca ha sido el papel del Gobierno ni congelar las mesas, ni salir de los mecanismos de monitoreo y verificación. Antes de la suspensión, el Gobierno planteó una alternativa para reanudar los diálogos con temas como la discusión del modelo económico (...). Sin embargo, el ELN no quiso aceptar, por lo cual el Gobierno decidió la suspensión de la mesa porque para qué mantenerla sin ninguna sustancia", dijo el comisionado.

Cabe recordar que las partes llevan desde mayo de este año sin reunirse, y desde finales de enero sin celebrar un ciclo de diálogos, por una serie de desentendimientos que llevaron a no renovar el cese al fuego, que finalizó el pasado 3 de agosto. El ELN anunció este miércoles, en un comunicado, que se dispone "a realizar una reunión con la delegación de diálogos del Gobierno para examinar la crisis en que se encuentra el proceso con presencia de países garantes y acompañantes permanentes".

"Ahora el ELN habla de tener unas conversaciones para lo que ellos llaman resolver la crisis, pero la crisis ha sido fundamentalmente de ellos, ha sido provocada por ellos. De todas maneras, estamos en toda la disposición de mirar cómo se puede superar la situación de estancamiento en la cual estamos desde hace rato", finalizó el comisionado para la Paz, Otty Patiño.