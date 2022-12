Gobierno de Nicolás Maduro no respeta la democracia: vicepresidente Vargas Lleras

El vicepresidente Germán Vargas Lleras, desde Carmen de Bolívar, respondió a las críticas por haber llamado “venecos” a los habitantes de Venezuela.

Publicidad

“El término no es para nada despectivo, es un gentilicio, imagínese si a mí me va a molestar que me digan cachaco o a la gente del Caribe costeños”, enfatizó.

Publicidad

Sin embargo, aumentó la polémica porque arreció en críticas al Gobierno de Nicolás Maduro y dijo que es un Estado que “no respeta la democracia”.

Publicidad

“Me sorprende mucho que en Venezuela le hayan dado esta connotación, sobretodo el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Maduro, es un Gobierno que no respeta la democracia, no respeta las instituciones y nunca ha respondido las muchas notas y mensajes que por los caminos diplomáticos les hemos enviado”, enfatizó.

Finalmente, Vargas Lleras dijo que la masiva llegada de venezolanos a Colombia está trayendo problemas para el país.

Publicidad

“El problema hay que afrontarlo integralmente, Solo en la ciudad de Barranquilla veo 20.000 personas que han venido de Venezuela y que muchos están incidiendo en la inseguridad, en quitarle las oportunidades de empleo para la gente de Barranquilla y eso está ocurriendo en muchos otros lados”, añadió.