Gobierno defiende nombramiento de director del plan de protección a líderes sociales

Pese a las diferentes acusaciones y críticas de varias organizaciones sociales y de derechos humanos frente al nombramiento del general (r) Leonardo Barrero como director del Plan de Acción Oportuna (PAO), programa bandera del Estado para la protección de líderes sociales, defensores y periodistas, el Gobierno nacional defendió la decisión tomada.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, sostuvo que, hasta el momento, esta persona no tiene ninguna investigación penal en su contra por supuestamente obstruir la justicia y encubrir falsos positivos y, además, precisó que cree en la buena fe de un oficial que mantuvo “una hoja de vida intachable”.

"Nosotros actuamos bajo el principio de la buena fe, personalmente considero que no se puede ser señalados si no es por una autoridad judicial, razón por la cual, mientras no haya una sentencia contra el general, partimos de la buena fe y de respetarle los derechos a las personas, tanto el derecho procesal como el derecho al buen nombre", manifestó.

De igual forma, la jefe de la cartera política indicó que el general Borrero Gordillo fue la persona más idónea para esta labor por su conocimiento de las comunidades y zonas afectadas por la violencia.

"Contratamos al general Barrero porque consideramos que es una persona que conoce el territorio, que conoce las comunidades y en todas las visitas que hemos hecho dentro del plan de acción oportuna jamás nadie ha hecho un cuestionamiento contra él (...) Aquí se trata de garantizar la seguridad desde la fuerza pública y una acción social concertada entre las autoridades del Estado", explicó Gutiérrez.

Cabe recordar que el general Leonardo Alfonso Barrero Gordillo fue relevado de su cargo como comandante de las Fuerzas Militares a principios de 2014 por el presidente Juan Manuel Santos, a raíz de una conversación que sostuvo en 2012 con el polémico coronel Robinson González del Río, condenado por un falso positivo cometido en Caldas.